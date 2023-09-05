05 сентября 2023

В челябинском нацпарке потерялся грибник, страдающий потерей памяти

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Мужчину, который ушел за грибами в лес, ищут уже вторые сутки Фото:

На территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Поисково-спасательной службы области.

«4 сентября на территории нацпарка Таганай пропал 50-летний житель Златоуста. Он с родственниками приехал за грибами. Ко времени, когда нужно было возвращаться домой, он не вышел к остальным. Родные обратились к спасателям за помощью и сообщили о его проблемах с памятью», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ПСС ведут поиски мужчины. Осматриваются хребет, откуда грибники начали, лесной массив и заболоченные участки, в том числе на квадроциклах. Поиски осложняются тем, что грибник не взял с собой телефон. Кроме того, у него при себе нет вещей для безопасной ночевки в лесу.

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На территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Поисково-спасательной службы области. «4 сентября на территории нацпарка Таганай пропал 50-летний житель Златоуста. Он с родственниками приехал за грибами. Ко времени, когда нужно было возвращаться домой, он не вышел к остальным. Родные обратились к спасателям за помощью и сообщили о его проблемах с памятью», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ПСС ведут поиски мужчины. Осматриваются хребет, откуда грибники начали, лесной массив и заболоченные участки, в том числе на квадроциклах. Поиски осложняются тем, что грибник не взял с собой телефон. Кроме того, у него при себе нет вещей для безопасной ночевки в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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