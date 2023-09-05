В челябинском нацпарке потерялся грибник, страдающий потерей памяти

На территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Поисково-спасательной службы области.
«4 сентября на территории нацпарка Таганай пропал 50-летний житель Златоуста. Он с родственниками приехал за грибами. Ко времени, когда нужно было возвращаться домой, он не вышел к остальным. Родные обратились к спасателям за помощью и сообщили о его проблемах с памятью», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники ПСС ведут поиски мужчины. Осматриваются хребет, откуда грибники начали, лесной массив и заболоченные участки, в том числе на квадроциклах. Поиски осложняются тем, что грибник не взял с собой телефон. Кроме того, у него при себе нет вещей для безопасной ночевки в лесу.
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