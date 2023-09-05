В челябинском нацпарке потерялся грибник, страдающий потерей памяти

06 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мужчину, который ушел за грибами в лес, ищут уже вторые сутки Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Поисково-спасательной службы области. «4 сентября на территории нацпарка Таганай пропал 50-летний житель Златоуста. Он с родственниками приехал за грибами. Ко времени, когда нужно было возвращаться домой, он не вышел к остальным. Родные обратились к спасателям за помощью и сообщили о его проблемах с памятью», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ПСС ведут поиски мужчины. Осматриваются хребет, откуда грибники начали, лесной массив и заболоченные участки, в том числе на квадроциклах. Поиски осложняются тем, что грибник не взял с собой телефон. Кроме того, у него при себе нет вещей для безопасной ночевки в лесу.

На территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Поисково-спасательной службы области. «4 сентября на территории нацпарка Таганай пропал 50-летний житель Златоуста. Он с родственниками приехал за грибами. Ко времени, когда нужно было возвращаться домой, он не вышел к остальным. Родные обратились к спасателям за помощью и сообщили о его проблемах с памятью», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ПСС ведут поиски мужчины. Осматриваются хребет, откуда грибники начали, лесной массив и заболоченные участки, в том числе на квадроциклах. Поиски осложняются тем, что грибник не взял с собой телефон. Кроме того, у него при себе нет вещей для безопасной ночевки в лесу.