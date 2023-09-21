21 сентября 2023

В челябинском лесу заблудилась пенсионерка-грибник

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Женщина ушла за грибами вглубь леса и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу Фото:

Пенсионерка из Аши Челябинской области ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом URA.RU сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела по Ашинскому району обратилась 71-летняя местная жительница с проблемами со здоровьем. Она рассказала, что пошла за грибами и потерялась в лесу. Женщина несколько часов не могла выбраться из чащи», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД области.

Старший участковый уполномоченный лейтенант полиции Александр Сидоров и сотрудники МЧС уточнили приметы пенсионерки и ее приблизительное местонахождение. Женщину нашли в течение нескольких часов.

Сотрудники ведомства напомнили, что при походе в лес необходимо следить за пожилыми и детьми. Одеваться нужно в яркую одежду. При невозможности найти обратную дорогу надо сразу же обращаться за помощью.

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Пенсионерка из Аши Челябинской области ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом URA.RU сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В дежурную часть отдела по Ашинскому району обратилась 71-летняя местная жительница с проблемами со здоровьем. Она рассказала, что пошла за грибами и потерялась в лесу. Женщина несколько часов не могла выбраться из чащи», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД области. Старший участковый уполномоченный лейтенант полиции Александр Сидоров и сотрудники МЧС уточнили приметы пенсионерки и ее приблизительное местонахождение. Женщину нашли в течение нескольких часов. Сотрудники ведомства напомнили, что при походе в лес необходимо следить за пожилыми и детьми. Одеваться нужно в яркую одежду. При невозможности найти обратную дорогу надо сразу же обращаться за помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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