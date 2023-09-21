В челябинском лесу заблудилась пенсионерка-грибник

Женщина ушла за грибами вглубь леса и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пенсионерка из Аши Челябинской области ушла в лес за грибами и заблудилась. Об этом URA.RU сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела по Ашинскому району обратилась 71-летняя местная жительница с проблемами со здоровьем. Она рассказала, что пошла за грибами и потерялась в лесу. Женщина несколько часов не могла выбраться из чащи», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД области.

Старший участковый уполномоченный лейтенант полиции Александр Сидоров и сотрудники МЧС уточнили приметы пенсионерки и ее приблизительное местонахождение. Женщину нашли в течение нескольких часов.

Сотрудники ведомства напомнили, что при походе в лес необходимо следить за пожилыми и детьми. Одеваться нужно в яркую одежду. При невозможности найти обратную дорогу надо сразу же обращаться за помощью.