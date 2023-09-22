22 сентября 2023

Екатеринбуржцы устроили массовую драку возле ресторана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Причиной драки стала словесная перепалка между мужчинами Фото:

В Екатеринбурге рядом с рестораном «Максимлианс» произошла массовая драка, начавшаяся со словесной перепалки. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Началась драка со словесной перепалки между мужчиной в серой рубашке и мужчиной на костылях. Позже кто-то впрягся за „костыля“. „Рубаха“ на пару с кентом кинулись вырубать несогласных. Первый упавший малость приуныл от ударов ногой по голове и принял положение лежа», — передает слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Также в ходе драки избили женщину, прибежавшую разнимать мужчин. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая облокотилась на перилла.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге рядом с рестораном «Максимлианс» произошла массовая драка, начавшаяся со словесной перепалки. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Началась драка со словесной перепалки между мужчиной в серой рубашке и мужчиной на костылях. Позже кто-то впрягся за „костыля“. „Рубаха“ на пару с кентом кинулись вырубать несогласных. Первый упавший малость приуныл от ударов ногой по голове и принял положение лежа», — передает слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Также в ходе драки избили женщину, прибежавшую разнимать мужчин. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая облокотилась на перилла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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