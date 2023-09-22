В Екатеринбурге рядом с рестораном «Максимлианс» произошла массовая драка, начавшаяся со словесной перепалки. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Началась драка со словесной перепалки между мужчиной в серой рубашке и мужчиной на костылях. Позже кто-то впрягся за „костыля“. „Рубаха“ на пару с кентом кинулись вырубать несогласных. Первый упавший малость приуныл от ударов ногой по голове и принял положение лежа», — передает слова очевидца telegram-канал «Екатеринбург ЧП».
Также в ходе драки избили женщину, прибежавшую разнимать мужчин. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая облокотилась на перилла.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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