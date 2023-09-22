22 сентября 2023

В Челябинске охранник покончил жизнь самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Североуральск, каталка, смерть, морг, больница
Тело погибшего обнаружил его коллега Фото:

В Ленинском районе Челябинска в машине обнаружен труп 28-летнего охранника, который покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«22 сентября около 10 часов дня в Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской в машине „Камаз“ был обнаружен мертвым 28-летний охранник. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Погибшего обнаружил его коллега», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета. На момент публикации комментарий не последовал.

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В Ленинском районе Челябинска в машине обнаружен труп 28-летнего охранника, который покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «22 сентября около 10 часов дня в Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской в машине „Камаз“ был обнаружен мертвым 28-летний охранник. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Погибшего обнаружил его коллега», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета. На момент публикации комментарий не последовал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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