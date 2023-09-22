В Челябинске охранник покончил жизнь самоубийством

23 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Тело погибшего обнаружил его коллега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинском районе Челябинска в машине обнаружен труп 28-летнего охранника, который покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «22 сентября около 10 часов дня в Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской в машине „Камаз“ был обнаружен мертвым 28-летний охранник. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Погибшего обнаружил его коллега», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета. На момент публикации комментарий не последовал.

В Ленинском районе Челябинска в машине обнаружен труп 28-летнего охранника, который покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «22 сентября около 10 часов дня в Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской в машине „Камаз“ был обнаружен мертвым 28-летний охранник. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Погибшего обнаружил его коллега», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета. На момент публикации комментарий не последовал.