В Челябинске охранник покончил жизнь самоубийством

Тело погибшего обнаружил его коллега
В Ленинском районе Челябинска в машине обнаружен труп 28-летнего охранника, который покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«22 сентября около 10 часов дня в Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской в машине „Камаз“ был обнаружен мертвым 28-летний охранник. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Погибшего обнаружил его коллега», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета. На момент публикации комментарий не последовал.
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