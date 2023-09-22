22 сентября 2023

В Екатеринбурге идут поиски пенсионерки, нуждающейся в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, пенсионерка, старушка, бабушка, трость в руке
Пенсионерка пропала 23 сентября Фото:

В Екатеринбурге 23 сентября пропала 64-летняя Наталья Вепрева (Ляпцева). Женщина ушла из медицинского учреждения. Сейчас она нуждается в медпомощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«В момент пропажи Наталья Вепрева (Ляпцева) была одета в серый халат, ночную рубашку и белые домашние тапки. Приметы: носит очки, рост 164 сантиметров, короткие темно-русые волосы, голубые глаза и нормальное телосложение. Женщина нуждается в медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Любую информацию о потерявшейся пенсионерке можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Наталья Пыжка: 8 (902) 274-95-00.

Фото:

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В Екатеринбурге 23 сентября пропала 64-летняя Наталья Вепрева (Ляпцева). Женщина ушла из медицинского учреждения. Сейчас она нуждается в медпомощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «В момент пропажи Наталья Вепрева (Ляпцева) была одета в серый халат, ночную рубашку и белые домашние тапки. Приметы: носит очки, рост 164 сантиметров, короткие темно-русые волосы, голубые глаза и нормальное телосложение. Женщина нуждается в медицинской помощи», — сказано в сообщении. Любую информацию о потерявшейся пенсионерке можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Наталья Пыжка: 8 (902) 274-95-00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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