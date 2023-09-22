В Екатеринбурге 23 сентября пропала 64-летняя Наталья Вепрева (Ляпцева). Женщина ушла из медицинского учреждения. Сейчас она нуждается в медпомощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«В момент пропажи Наталья Вепрева (Ляпцева) была одета в серый халат, ночную рубашку и белые домашние тапки. Приметы: носит очки, рост 164 сантиметров, короткие темно-русые волосы, голубые глаза и нормальное телосложение. Женщина нуждается в медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Любую информацию о потерявшейся пенсионерке можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Наталья Пыжка: 8 (902) 274-95-00.
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