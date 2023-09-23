Германия дала убежище 90 дезертирам из России

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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Из 1 500 обращений россиян об убежище в Германии было удовлетворено только 90 Фото:
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В Германии после 24 февраля 2022 года убежище получили 90 российских дезертиров и отказчиков от военной службы. Однако это в разы меньше поданных заявлений, число которых доходит до 3 500. Об этом сообщает МВД Германии.

«С начала спецоперации России убежище в Польше получили 90 россиян, которые уклонялись от военной службы. Всего было подано 3500 заявлений», — следует из данных МВД, которые передает RND. Отмечается, что из 3 500 тысяч заявлений на данный момент рассмотрено всего 1 500, а 1 100 обращений были отправлены в другие европейские страны.

Ранее в США поприветствовали россиян, которые хотят покинуть РФ, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что каждое заявление по убежищу будет рассматриваться индивидуально.

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В Германии после 24 февраля 2022 года убежище получили 90 российских дезертиров и отказчиков от военной службы. Однако это в разы меньше поданных заявлений, число которых доходит до 3 500. Об этом сообщает МВД Германии. «С начала спецоперации России убежище в Польше получили 90 россиян, которые уклонялись от военной службы. Всего было подано 3500 заявлений», — следует из данных МВД, которые передает RND. Отмечается, что из 3 500 тысяч заявлений на данный момент рассмотрено всего 1 500, а 1 100 обращений были отправлены в другие европейские страны. Ранее в США поприветствовали россиян, которые хотят покинуть РФ, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что каждое заявление по убежищу будет рассматриваться индивидуально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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