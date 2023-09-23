Германия дала убежище 90 дезертирам из России

23 сентября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Из 1 500 обращений россиян об убежище в Германии было удовлетворено только 90 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии после 24 февраля 2022 года убежище получили 90 российских дезертиров и отказчиков от военной службы. Однако это в разы меньше поданных заявлений, число которых доходит до 3 500. Об этом сообщает МВД Германии. «С начала спецоперации России убежище в Польше получили 90 россиян, которые уклонялись от военной службы. Всего было подано 3500 заявлений», — следует из данных МВД, которые передает RND . Отмечается, что из 3 500 тысяч заявлений на данный момент рассмотрено всего 1 500, а 1 100 обращений были отправлены в другие европейские страны. Ранее в США поприветствовали россиян, которые хотят покинуть РФ, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что каждое заявление по убежищу будет рассматриваться индивидуально.

В Германии после 24 февраля 2022 года убежище получили 90 российских дезертиров и отказчиков от военной службы. Однако это в разы меньше поданных заявлений, число которых доходит до 3 500. Об этом сообщает МВД Германии. «С начала спецоперации России убежище в Польше получили 90 россиян, которые уклонялись от военной службы. Всего было подано 3500 заявлений», — следует из данных МВД, которые передает RND. Отмечается, что из 3 500 тысяч заявлений на данный момент рассмотрено всего 1 500, а 1 100 обращений были отправлены в другие европейские страны. Ранее в США поприветствовали россиян, которые хотят покинуть РФ, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что каждое заявление по убежищу будет рассматриваться индивидуально.