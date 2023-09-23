Рогозин прокомментировал свое назначение на новую должность. Видео

Рогозин предчувствовал свое назначение сенатором от Запорожской области

23 сентября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин провел в Запорожской области свое детство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал свое назначение сенатором от Запорожской области. Политик вспомнил, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя. «Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года. Полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за родину в Запорожскую землю», — передает слова Рогозина telegram-канал «Блокнот». Он добавил, что готов быть представителем Запорожской области в Совете Федерации. Политик рассказал, что в этом регионе он провел свое детство. Дмитрий Рогозин также выразил свое уважение к Николаю Гоголю и его герою — Тарасу Бульбе.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал свое назначение сенатором от Запорожской области. Политик вспомнил, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя. «Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года. Полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за родину в Запорожскую землю», — передает слова Рогозина telegram-канал «Блокнот». Он добавил, что готов быть представителем Запорожской области в Совете Федерации. Политик рассказал, что в этом регионе он провел свое детство. Дмитрий Рогозин также выразил свое уважение к Николаю Гоголю и его герою — Тарасу Бульбе.