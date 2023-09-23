Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал свое назначение сенатором от Запорожской области. Политик вспомнил, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя.
«Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года. Полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за родину в Запорожскую землю», — передает слова Рогозина telegram-канал «Блокнот». Он добавил, что готов быть представителем Запорожской области в Совете Федерации.
Политик рассказал, что в этом регионе он провел свое детство. Дмитрий Рогозин также выразил свое уважение к Николаю Гоголю и его герою — Тарасу Бульбе.
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