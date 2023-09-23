Рогозин прокомментировал свое назначение на новую должность. Видео

Рогозин предчувствовал свое назначение сенатором от Запорожской области
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин провел в Запорожской области свое детство Фото:

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал свое назначение сенатором от Запорожской области. Политик вспомнил, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя.

«Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года. Полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за родину в Запорожскую землю», — передает слова Рогозина telegram-канал «Блокнот». Он добавил, что готов быть представителем Запорожской области в Совете Федерации.

Политик рассказал, что в этом регионе он провел свое детство. Дмитрий Рогозин также выразил свое уважение к Николаю Гоголю и его герою — Тарасу Бульбе.

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал свое назначение сенатором от Запорожской области. Политик вспомнил, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя. «Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года. Полтора года назад, как будто знал, что судьба меня направит работать и воевать за родину в Запорожскую землю», — передает слова Рогозина telegram-канал «Блокнот». Он добавил, что готов быть представителем Запорожской области в Совете Федерации. Политик рассказал, что в этом регионе он провел свое детство. Дмитрий Рогозин также выразил свое уважение к Николаю Гоголю и его герою — Тарасу Бульбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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