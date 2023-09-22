22 сентября 2023

На пожаре в пермском селе погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный
Пожар тушили 33 человека и 12 единиц техники Фото:

При пожаре в частном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа (Пермский край) погибли четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Свободы поступило 22 сентября 2023 года. К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 93 квадратных метра. В тушении огня принимали участие 33 человека личного состава и 12 единиц техники. На данный момент сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При пожаре в частном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа (Пермский край) погибли четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Свободы поступило 22 сентября 2023 года. К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. В тушении огня принимали участие 33 человека личного состава и 12 единиц техники. На данный момент сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...