На пожаре в пермском селе погибли четыре человека

Пожар тушили 33 человека и 12 единиц техники
При пожаре в частном доме в селе Чайка Уинского муниципального округа (Пермский край) погибли четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Свободы поступило 22 сентября 2023 года. К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 93 квадратных метра. В тушении огня принимали участие 33 человека личного состава и 12 единиц техники. На данный момент сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара.
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