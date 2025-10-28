В Пермской художественной галерее появился новый экспонат — икона «Святые Харлампий и Власий», созданная в XIX веке. Ее музею подарил житель Перми Владимир Субботин. В его семье икона хранилась со времен Великой Отечественной войны, когда бабушка Владимира спасла реликвию из местной часовни, которую снесли.

«Зимой в годы войны часовню решили снести, „под трактор“ должны были пойти и иконы. Жители решили их спасти, разобрали по домам. А самую большую Екатерина Николаевна вместе с сыном Сергеем перевезла ночью на санях в свой дом», — рассказали историю иконы в галерее.

Семья владела иконой около восьмидесяти лет, а теперь передала ее музею. В галерее отметили, что икона находится в хорошем состоянии. «Интересна иконография, сочетающая изображения двух избранных святых — Харлампия и Власия, покровителей земледелия и скотоводства. У нас в собрании хранится икона Святого Власия, но нет Святого Харлампия. И вот теперь она появилась», — подчеркнула хранитель коллекции икон Татьяна Сысоева.