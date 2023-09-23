Экономист спрогнозировал, что будет с рублем осенью

Экономист Переславский: осенью нацвалюта РФ укрепится до 93 рублей за доллар
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Клипарт. Магнитогорск, мелочь, экономика, финансы, 10 рублей, деньги
Рост цен на нефть укрепит рубль осенью, заявил Николай Переславский Фото:

Осенью российский рубль может укрепиться до уровня 93 рублей за доллар. Такой прогноз сделал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Рубль может укрепиться до 93 за доллар в ближайшие три недели», — передает слова Переславского «Ридус». Он добавил, что на это повлияет потребность предприятий в приобретении рублей для налоговых платежей, а также растущие цены на нефть на мировых рынках. Кроме того, российские власти могут ввести меры валютного контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны.

С 1 октября Россия также вводит экспортные пошлины, связанные с курсом рубля, на широкий перечень товаров. Однако эксперт не исключает возможности того, что рубль может продолжать ослабевать, если глобальная экономика пойдет в стагнацию, а цены на нефть упадут. В среднесрочной перспективе рубль может продемонстрировать боковую тенденцию, что означает относительную стабильность курса без значительных изменений, заключил Переславский.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля к концу 2023 года будет укрепляться, и ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Президент России Владимир Путин дал указание российскому правительству и Центробанку принимать соответствующие меры для укрепления рубля.

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Осенью российский рубль может укрепиться до уровня 93 рублей за доллар. Такой прогноз сделал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Рубль может укрепиться до 93 за доллар в ближайшие три недели», — передает слова Переславского «Ридус». Он добавил, что на это повлияет потребность предприятий в приобретении рублей для налоговых платежей, а также растущие цены на нефть на мировых рынках. Кроме того, российские власти могут ввести меры валютного контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны. С 1 октября Россия также вводит экспортные пошлины, связанные с курсом рубля, на широкий перечень товаров. Однако эксперт не исключает возможности того, что рубль может продолжать ослабевать, если глобальная экономика пойдет в стагнацию, а цены на нефть упадут. В среднесрочной перспективе рубль может продемонстрировать боковую тенденцию, что означает относительную стабильность курса без значительных изменений, заключил Переславский. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля к концу 2023 года будет укрепляться, и ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Президент России Владимир Путин дал указание российскому правительству и Центробанку принимать соответствующие меры для укрепления рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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