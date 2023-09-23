Экономист спрогнозировал, что будет с рублем осенью

Экономист Переславский: осенью нацвалюта РФ укрепится до 93 рублей за доллар

23 сентября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Рост цен на нефть укрепит рубль осенью, заявил Николай Переславский Фото: Илья Московец © URA.RU Осенью российский рубль может укрепиться до уровня 93 рублей за доллар. Такой прогноз сделал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Рубль может укрепиться до 93 за доллар в ближайшие три недели», — передает слова Переславского «Ридус». Он добавил, что на это повлияет потребность предприятий в приобретении рублей для налоговых платежей, а также растущие цены на нефть на мировых рынках. Кроме того, российские власти могут ввести меры валютного контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны. С 1 октября Россия также вводит экспортные пошлины, связанные с курсом рубля, на широкий перечень товаров. Однако эксперт не исключает возможности того, что рубль может продолжать ослабевать, если глобальная экономика пойдет в стагнацию, а цены на нефть упадут. В среднесрочной перспективе рубль может продемонстрировать боковую тенденцию, что означает относительную стабильность курса без значительных изменений, заключил Переславский. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля к концу 2023 года будет укрепляться, и ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Президент России Владимир Путин дал указание российскому правительству и Центробанку принимать соответствующие меры для укрепления рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью российский рубль может укрепиться до уровня 93 рублей за доллар. Такой прогноз сделал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. «Рубль может укрепиться до 93 за доллар в ближайшие три недели», — передает слова Переславского «Ридус». Он добавил, что на это повлияет потребность предприятий в приобретении рублей для налоговых платежей, а также растущие цены на нефть на мировых рынках. Кроме того, российские власти могут ввести меры валютного контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны. С 1 октября Россия также вводит экспортные пошлины, связанные с курсом рубля, на широкий перечень товаров. Однако эксперт не исключает возможности того, что рубль может продолжать ослабевать, если глобальная экономика пойдет в стагнацию, а цены на нефть упадут. В среднесрочной перспективе рубль может продемонстрировать боковую тенденцию, что означает относительную стабильность курса без значительных изменений, заключил Переславский. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что курс рубля к концу 2023 года будет укрепляться, и ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Президент России Владимир Путин дал указание российскому правительству и Центробанку принимать соответствующие меры для укрепления рубля.