В Минэке спрогнозировали курс доллара на конец года

Рубль укрепится к концу 2023 году, заявил Максим Решетников
Курс рубля к концу 2023 года укрепится. Ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Доллар будет стоить 94 рубля», — заявил Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится.
Экономист Максим Козырев сообщил, что курс доллара снизится в ближайшие дни. Он отметил, что текущий курс рубля находится в диапазоне, который в целом является приемлемым.
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