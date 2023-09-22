В Минэке спрогнозировали курс доллара на конец года Решетников: к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля 22 сентября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 + Рубль укрепится к концу 2023 году, заявил Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курс рубля к концу 2023 года укрепится. Ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Доллар будет стоить 94 рубля», — заявил Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится. Экономист Максим Козырев сообщил, что курс доллара снизится в ближайшие дни. Он отметил, что текущий курс рубля находится в диапазоне, который в целом является приемлемым. Курс рубля к концу 2023 года укрепится. Ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Доллар будет стоить 94 рубля», — заявил Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится. Экономист Максим Козырев сообщил, что курс доллара снизится в ближайшие дни. Он отметил, что текущий курс рубля находится в диапазоне, который в целом является приемлемым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям