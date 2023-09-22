В Минэке спрогнозировали курс доллара на конец года

Решетников: к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля
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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, решетников максим
Рубль укрепится к концу 2023 году, заявил Максим Решетников Фото:

Курс рубля к концу 2023 года укрепится. Ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Доллар будет стоить 94 рубля», — заявил Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится.

Экономист Максим Козырев сообщил, что курс доллара снизится в ближайшие дни. Он отметил, что текущий курс рубля находится в диапазоне, который в целом является приемлемым.

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Курс рубля к концу 2023 года укрепится. Ожидается, что доллар будет стоить 94 рубля. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Доллар будет стоить 94 рубля», — заявил Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что курс рубля к концу 2023 года укрепится. Экономист Максим Козырев сообщил, что курс доллара снизится в ближайшие дни. Он отметил, что текущий курс рубля находится в диапазоне, который в целом является приемлемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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