В Госдуме оценили прогноз правительства РФ по курсу рубля на 3 года

Депутат Кирьянов: правительство дало реалистичный прогноз курса рубля на 3 года

23 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

С середины 2024 года курс российской валюты стабилизируется в диапазоне 90—92 рублей за доллар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прогноз правительства РФ по курсу рубля на ближайшие три года реалистичный, так как финансово-экономический блок провел глубокий анализ ситуации в аспектах, связанных с вопросами экспорта и импорта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее состоялось заседание правительства РФ по бюджету на 2024—2026 годы. В Минэкономразвития заявили, что курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90—92 рублей за единицу. «Прогноз достаточно реалистичный. Финансово-экономический блок правительства такие параметры вносит после проведения глубокого анализа ситуации, связанные, в том числе с мировой конъюнктурой, вопросами экспортно-импортного баланса. Сегодня достаточно стабильный спрос по традиционному российскому экспорту заложен в прогнозы параметра бюджета», — сказал Артем Кирьянов. Политик подчеркнул, что у властей есть инструменты для удерживания курса доллара ниже 100 рублей за единицу. «Мы как депутаты Госдумы в период летних отпусков прорабатывали вместе с органами исполнительной власти бюджетные параметры. Соответственно, по ориентирам курса валют видим, что применяются меры кредитно-денежной политики, которые сдерживают инфляцию. На сегодняшний день у нас есть различные варианты сдерживания курса рубля на психологической отметке ниже 100 рублей за доллар», — объяснил он. Депутат Госдумы добавил, что в течение трех лет давление на российскую валюту будет ослабевать. «Мы не отходим от параметров инфляции приблизительно в 4% на предстоящие годы. Сегодняшняя ситуация показывает, что это прогноз, который возможно осуществить. Такие бюджетные параметры, которые есть сегодня, с предполагаемым ростом экономики выше 2% будут успешно реализовываться, и давление на рубль будет в будущей бюджетной трехлетке ослабевать», — заключил Кирьянов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прогноз правительства РФ по курсу рубля на ближайшие три года реалистичный, так как финансово-экономический блок провел глубокий анализ ситуации в аспектах, связанных с вопросами экспорта и импорта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее состоялось заседание правительства РФ по бюджету на 2024—2026 годы. В Минэкономразвития заявили, что курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90—92 рублей за единицу. «Прогноз достаточно реалистичный. Финансово-экономический блок правительства такие параметры вносит после проведения глубокого анализа ситуации, связанные, в том числе с мировой конъюнктурой, вопросами экспортно-импортного баланса. Сегодня достаточно стабильный спрос по традиционному российскому экспорту заложен в прогнозы параметра бюджета», — сказал Артем Кирьянов. Политик подчеркнул, что у властей есть инструменты для удерживания курса доллара ниже 100 рублей за единицу. «Мы как депутаты Госдумы в период летних отпусков прорабатывали вместе с органами исполнительной власти бюджетные параметры. Соответственно, по ориентирам курса валют видим, что применяются меры кредитно-денежной политики, которые сдерживают инфляцию. На сегодняшний день у нас есть различные варианты сдерживания курса рубля на психологической отметке ниже 100 рублей за доллар», — объяснил он. Депутат Госдумы добавил, что в течение трех лет давление на российскую валюту будет ослабевать. «Мы не отходим от параметров инфляции приблизительно в 4% на предстоящие годы. Сегодняшняя ситуация показывает, что это прогноз, который возможно осуществить. Такие бюджетные параметры, которые есть сегодня, с предполагаемым ростом экономики выше 2% будут успешно реализовываться, и давление на рубль будет в будущей бюджетной трехлетке ослабевать», — заключил Кирьянов.