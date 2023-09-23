Пермяки пожаловались на нехватку врачей

Горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Об этом пермяки написали в обращении.
«Нет невролога, нет кардиолога, нефролога… Про аллерголога у нас и не слышали. Подскажите, в ближайший год ситуация изменится?» — пишет properm.ru, ссылаясь на жалобу чусовлян.
Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители Чусового могут получить консультацию врача-нефролога в горбольнице Лысьвы. Они уточнили, что аллерголог-иммунолог, невролог и кардиолог принимают пациентов в поликлинике Пермской краевой клинической больницы. Выход из ситуации власти видят в увеличении числа студентов-целевиков в Пермском государственном медицинском университете.
Ранее первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина предложила устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Она уточнила, что Пермский край ожидает приезда 40 специалистов.
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