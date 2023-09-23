23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пермяки пожаловались на нехватку врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор, прием врача
Жители Чусового вынуждены ездить в другие города за медпомощью врачей узких специалистов Фото:

Горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Об этом пермяки написали в обращении.

«Нет невролога, нет кардиолога, нефролога… Про аллерголога у нас и не слышали. Подскажите, в ближайший год ситуация изменится?» — пишет properm.ru, ссылаясь на жалобу чусовлян.

Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители Чусового могут получить консультацию врача-нефролога в горбольнице Лысьвы. Они уточнили, что аллерголог-иммунолог, невролог и кардиолог принимают пациентов в поликлинике Пермской краевой клинической больницы. Выход из ситуации власти видят в увеличении числа студентов-целевиков в Пермском государственном медицинском университете.

Ранее первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина предложила устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Она уточнила, что Пермский край ожидает приезда 40 специалистов.

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Горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Об этом пермяки написали в обращении. «Нет невролога, нет кардиолога, нефролога… Про аллерголога у нас и не слышали. Подскажите, в ближайший год ситуация изменится?» — пишет properm.ru, ссылаясь на жалобу чусовлян. Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители Чусового могут получить консультацию врача-нефролога в горбольнице Лысьвы. Они уточнили, что аллерголог-иммунолог, невролог и кардиолог принимают пациентов в поликлинике Пермской краевой клинической больницы. Выход из ситуации власти видят в увеличении числа студентов-целевиков в Пермском государственном медицинском университете. Ранее первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина предложила устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Она уточнила, что Пермский край ожидает приезда 40 специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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