17 сентября 2023

В Пермском крае власти придумали, как решить проблему нехватки медиков

В Пермский край приедут работать 40 медиков из разных регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермский край приедут медицинские работники из Санкт-Петербурга, Татарстана и других регионов Фото:

Власти в Пермском крае решили устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Об этом заявила первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина, ее слова приводятся в telegram-канале краевого парламента. Она уточнила, что регион ожидает 40 специалистов.

«Медучреждения Прикамья сегодня ожидают 40 новых специалистов, в том числе 16 человек из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов. Это еще один этап решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Пермского края», — сообщает пресс-служба законодательного собрания Прикамья.

Сейчас в регионе действуют различные меры поддержки медработников, в том числе, единовременные компенсационные выплаты. Тем не менее территория испытывает острую нехватку специалистов, рассказывало URA.RU. По статистике в Пермском крае на одну вакансию врача приходится всего 0,6 активных резюме.

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Власти в Пермском крае решили устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Об этом заявила первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина, ее слова приводятся в telegram-канале краевого парламента. Она уточнила, что регион ожидает 40 специалистов. «Медучреждения Прикамья сегодня ожидают 40 новых специалистов, в том числе 16 человек из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов. Это еще один этап решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Пермского края», — сообщает пресс-служба законодательного собрания Прикамья. Сейчас в регионе действуют различные меры поддержки медработников, в том числе, единовременные компенсационные выплаты. Тем не менее территория испытывает острую нехватку специалистов, рассказывало URA.RU. По статистике в Пермском крае на одну вакансию врача приходится всего 0,6 активных резюме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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