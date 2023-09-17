В Пермском крае власти придумали, как решить проблему нехватки медиков

В Пермский край приедут работать 40 медиков из разных регионов

18 сентября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

В Пермский край приедут медицинские работники из Санкт-Петербурга, Татарстана и других регионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти в Пермском крае решили устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Об этом заявила первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина, ее слова приводятся в telegram-канале краевого парламента. Она уточнила, что регион ожидает 40 специалистов. «Медучреждения Прикамья сегодня ожидают 40 новых специалистов, в том числе 16 человек из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов. Это еще один этап решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Пермского края», — сообщает пресс-служба законодательного собрания Прикамья. Сейчас в регионе действуют различные меры поддержки медработников, в том числе, единовременные компенсационные выплаты. Тем не менее территория испытывает острую нехватку специалистов, рассказывало URA.RU. По статистике в Пермском крае на одну вакансию врача приходится всего 0,6 активных резюме.

Власти в Пермском крае решили устранить кадровый дефицит в больницах, пригласив работать медиков из других регионов. Об этом заявила первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина, ее слова приводятся в telegram-канале краевого парламента. Она уточнила, что регион ожидает 40 специалистов. «Медучреждения Прикамья сегодня ожидают 40 новых специалистов, в том числе 16 человек из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов. Это еще один этап решения кадрового вопроса в системе здравоохранения Пермского края», — сообщает пресс-служба законодательного собрания Прикамья. Сейчас в регионе действуют различные меры поддержки медработников, в том числе, единовременные компенсационные выплаты. Тем не менее территория испытывает острую нехватку специалистов, рассказывало URA.RU. По статистике в Пермском крае на одну вакансию врача приходится всего 0,6 активных резюме.