WP: ВСУ потеряли много боевой техники у сел Работино и Вербовое 24 сентября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 + ВСУ потеряли немецкие БМП и американские бронемашины Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время боев в Запорожской области ВСУ потеряли много военной техники. По сообщению командира десантно-штурмового отряда украинской армии, это произошло в районе сел Работино и Вербовое. «Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ издание The Washington Post . В частности, речь идет о немецких боевых машинах пехоты Marder и бронированных машинах Stryker производства США. Ранее ВС России во время боев в районе села Работино уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, передает RT. Отряд проходил подготовку в Великобритании. На оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение. Во время боев в Запорожской области ВСУ потеряли много военной техники. По сообщению командира десантно-штурмового отряда украинской армии, это произошло в районе сел Работино и Вербовое. «Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ издание The Washington Post. В частности, речь идет о немецких боевых машинах пехоты Marder и бронированных машинах Stryker производства США. Ранее ВС России во время боев в районе села Работино уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, передает RT. Отряд проходил подготовку в Великобритании. На оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям