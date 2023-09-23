23 сентября 2023

WP: ВСУ потеряли много боевой техники у сел Работино и Вербовое

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, всу, украинские военные, stock
ВСУ потеряли немецкие БМП и американские бронемашины Фото:
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Во время боев в Запорожской области ВСУ потеряли много военной техники. По сообщению командира десантно-штурмового отряда украинской армии, это произошло в районе сел Работино и Вербовое.

«Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ издание The Washington Post. В частности, речь идет о немецких боевых машинах пехоты Marder и бронированных машинах Stryker производства США.

Ранее ВС России во время боев в районе села Работино уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, передает RT. Отряд проходил подготовку в Великобритании. На оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.

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Во время боев в Запорожской области ВСУ потеряли много военной техники. По сообщению командира десантно-штурмового отряда украинской армии, это произошло в районе сел Работино и Вербовое. «Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ издание The Washington Post. В частности, речь идет о немецких боевых машинах пехоты Marder и бронированных машинах Stryker производства США. Ранее ВС России во время боев в районе села Работино уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, передает RT. Отряд проходил подготовку в Великобритании. На оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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