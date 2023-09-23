Во время боев в Запорожской области ВСУ потеряли много военной техники. По сообщению командира десантно-штурмового отряда украинской армии, это произошло в районе сел Работино и Вербовое.
«Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ издание The Washington Post. В частности, речь идет о немецких боевых машинах пехоты Marder и бронированных машинах Stryker производства США.
Ранее ВС России во время боев в районе села Работино уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, передает RT. Отряд проходил подготовку в Великобритании. На оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.
Во время боев в Запорожской области ВСУ потеряли много военной техники. По сообщению командира десантно-штурмового отряда украинской армии, это произошло в районе сел Работино и Вербовое. «Там было потеряно много техники [возле сел Работино и Вербовое]», — передает сообщение комбата ВСУ издание The Washington Post. В частности, речь идет о немецких боевых машинах пехоты Marder и бронированных машинах Stryker производства США. Ранее ВС России во время боев в районе села Работино уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, передает RT. Отряд проходил подготовку в Великобритании. На оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение.