Украинские спецслужбы стали активнее пытаться вербовать российских солдат

24 сентября 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Российских военных пытаются заставить раскрыть военную тайну через соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спецслужбы Украины начали активно прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую украинские агенты представляются работниками ООН. «ГУР и другие украинские спецслужбы значительно активизировали деятельность, направленную на вербовку агентуры среди российских военных, в первую очередь вражеская разведка интересуется офицерами», — передает argumenti.ru со ссылкой на различные telegram-каналы. Уточняется, что вербуют в основном через мессенджеры в соцсетях. При этом вербовщики могут представиться работниками ООН или использовать другие приемы. Чаще всего украинские спецслужбы пытаются добиться разглашения военной тайны от военных РФ. Жертвам обещают большое денежное вознаграждение или прибегают к угрозам. «Это к вопросу о разрешении российским военнослужащим пользоваться соцсетями. Понятно, что после первой же оплошности попавшего в сети ГУР человека будут шантажировать», — уточнили в материале. Ранее сообщалось о создании ЦРУ в telegram-канала, направленного на вербовку российских офицеров и разведчиков. Также канал приглашал к сотрудничеству дипломатов, ученых и других, готовых поделиться гостайной.

Спецслужбы Украины начали активно прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую украинские агенты представляются работниками ООН. «ГУР и другие украинские спецслужбы значительно активизировали деятельность, направленную на вербовку агентуры среди российских военных, в первую очередь вражеская разведка интересуется офицерами», — передает argumenti.ru со ссылкой на различные telegram-каналы. Уточняется, что вербуют в основном через мессенджеры в соцсетях. При этом вербовщики могут представиться работниками ООН или использовать другие приемы. Чаще всего украинские спецслужбы пытаются добиться разглашения военной тайны от военных РФ. Жертвам обещают большое денежное вознаграждение или прибегают к угрозам. «Это к вопросу о разрешении российским военнослужащим пользоваться соцсетями. Понятно, что после первой же оплошности попавшего в сети ГУР человека будут шантажировать», — уточнили в материале. Ранее сообщалось о создании ЦРУ в telegram-канала, направленного на вербовку российских офицеров и разведчиков. Также канал приглашал к сотрудничеству дипломатов, ученых и других, готовых поделиться гостайной.