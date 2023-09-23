23 сентября 2023

Украинские спецслужбы стали активнее пытаться вербовать российских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
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Российских военных пытаются заставить раскрыть военную тайну через соцсети Фото:

Спецслужбы Украины начали активно прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую украинские агенты представляются работниками ООН.

«ГУР и другие украинские спецслужбы значительно активизировали деятельность, направленную на вербовку агентуры среди российских военных, в первую очередь вражеская разведка интересуется офицерами», — передает argumenti.ru со ссылкой на различные telegram-каналы. Уточняется, что вербуют в основном через мессенджеры в соцсетях. При этом вербовщики могут представиться работниками ООН или использовать другие приемы.

Чаще всего украинские спецслужбы пытаются добиться разглашения военной тайны от военных РФ. Жертвам обещают большое денежное вознаграждение или прибегают к угрозам. «Это к вопросу о разрешении российским военнослужащим пользоваться соцсетями. Понятно, что после первой же оплошности попавшего в сети ГУР человека будут шантажировать», — уточнили в материале.

Ранее сообщалось о создании ЦРУ в telegram-канала, направленного на вербовку российских офицеров и разведчиков. Также канал приглашал к сотрудничеству дипломатов, ученых и других, готовых поделиться гостайной.

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Спецслужбы Украины начали активно прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую украинские агенты представляются работниками ООН. «ГУР и другие украинские спецслужбы значительно активизировали деятельность, направленную на вербовку агентуры среди российских военных, в первую очередь вражеская разведка интересуется офицерами», — передает argumenti.ru со ссылкой на различные telegram-каналы. Уточняется, что вербуют в основном через мессенджеры в соцсетях. При этом вербовщики могут представиться работниками ООН или использовать другие приемы. Чаще всего украинские спецслужбы пытаются добиться разглашения военной тайны от военных РФ. Жертвам обещают большое денежное вознаграждение или прибегают к угрозам. «Это к вопросу о разрешении российским военнослужащим пользоваться соцсетями. Понятно, что после первой же оплошности попавшего в сети ГУР человека будут шантажировать», — уточнили в материале. Ранее сообщалось о создании ЦРУ в telegram-канала, направленного на вербовку российских офицеров и разведчиков. Также канал приглашал к сотрудничеству дипломатов, ученых и других, готовых поделиться гостайной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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