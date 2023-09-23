Украинские спецслужбы стали активнее пытаться вербовать российских солдат

Спецслужбы Украины начали активно прибегать к вербовке российских военных через мессенджеры соцсетей. Зачастую украинские агенты представляются работниками ООН.
«ГУР и другие украинские спецслужбы значительно активизировали деятельность, направленную на вербовку агентуры среди российских военных, в первую очередь вражеская разведка интересуется офицерами», — передает argumenti.ru со ссылкой на различные telegram-каналы. Уточняется, что вербуют в основном через мессенджеры в соцсетях. При этом вербовщики могут представиться работниками ООН или использовать другие приемы.
Чаще всего украинские спецслужбы пытаются добиться разглашения военной тайны от военных РФ. Жертвам обещают большое денежное вознаграждение или прибегают к угрозам. «Это к вопросу о разрешении российским военнослужащим пользоваться соцсетями. Понятно, что после первой же оплошности попавшего в сети ГУР человека будут шантажировать», — уточнили в материале.
Ранее сообщалось о создании ЦРУ в telegram-канала, направленного на вербовку российских офицеров и разведчиков. Также канал приглашал к сотрудничеству дипломатов, ученых и других, готовых поделиться гостайной.
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