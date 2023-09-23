Спасатели ЯНАО ищут экипаж затонувшего катера

24 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе нашли перевернутую баржу и затонувший катер (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе ЯНАО обследуют акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшего катера. Об этом сообщил департамент гражданской защиты округа. «Вечером 22 сентября в „Ямалспас“ от дежурного „112“, поступило сообщение о том, что в 40 километрах от села Мужи рыбаки услышали вой сирены и хлопок, после чего увидели как по воде плывут разные вещи — бочки, куски фанеры. На место происшествия выехали четыре спасателя на моторных лодках. Там они обнаружили перевернутую баржу и затонувший катер „Авангард“, который перевозил стройматериалы из Приобья в Мужи», — написал департамент в telegram-канале. Сейчас водолазы ищут экипаж катера. Ямальские специалисты уже обследовали дно эхолотом, совершили патрулирование береговой полосы правого и левого берега реки Малая Обь. Экипаж катера, который состоит из двух человек, так и не был обнаружен. Для его поиска из Салехарда выехала водолазная группа «Ямалспас».

Водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе ЯНАО обследуют акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшего катера. Об этом сообщил департамент гражданской защиты округа. «Вечером 22 сентября в „Ямалспас“ от дежурного „112“, поступило сообщение о том, что в 40 километрах от села Мужи рыбаки услышали вой сирены и хлопок, после чего увидели как по воде плывут разные вещи — бочки, куски фанеры. На место происшествия выехали четыре спасателя на моторных лодках. Там они обнаружили перевернутую баржу и затонувший катер „Авангард“, который перевозил стройматериалы из Приобья в Мужи», — написал департамент в telegram-канале. Сейчас водолазы ищут экипаж катера. Ямальские специалисты уже обследовали дно эхолотом, совершили патрулирование береговой полосы правого и левого берега реки Малая Обь. Экипаж катера, который состоит из двух человек, так и не был обнаружен. Для его поиска из Салехарда выехала водолазная группа «Ямалспас».