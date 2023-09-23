23 сентября 2023
22 сентября 2023

Спасатели ЯНАО ищут экипаж затонувшего катера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, катер, ржавая техника, поселок, село, река, природа, заброшенный корабль
В Шурышкарском районе нашли перевернутую баржу и затонувший катер (архивное фото) Фото:

Водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе ЯНАО обследуют акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшего катера. Об этом сообщил департамент гражданской защиты округа.

«Вечером 22 сентября в „Ямалспас“ от дежурного „112“, поступило сообщение о том, что в 40 километрах от села Мужи рыбаки услышали вой сирены и хлопок, после чего увидели как по воде плывут разные вещи — бочки, куски фанеры. На место происшествия выехали четыре спасателя на моторных лодках. Там они обнаружили перевернутую баржу и затонувший катер „Авангард“, который перевозил стройматериалы из Приобья в Мужи», — написал департамент в telegram-канале. Сейчас водолазы ищут экипаж катера.

Ямальские специалисты уже обследовали дно эхолотом, совершили патрулирование береговой полосы правого и левого берега реки Малая Обь. Экипаж катера, который состоит из двух человек, так и не был обнаружен. Для его поиска из Салехарда выехала водолазная группа «Ямалспас».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе ЯНАО обследуют акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшего катера. Об этом сообщил департамент гражданской защиты округа. «Вечером 22 сентября в „Ямалспас“ от дежурного „112“, поступило сообщение о том, что в 40 километрах от села Мужи рыбаки услышали вой сирены и хлопок, после чего увидели как по воде плывут разные вещи — бочки, куски фанеры. На место происшествия выехали четыре спасателя на моторных лодках. Там они обнаружили перевернутую баржу и затонувший катер „Авангард“, который перевозил стройматериалы из Приобья в Мужи», — написал департамент в telegram-канале. Сейчас водолазы ищут экипаж катера. Ямальские специалисты уже обследовали дно эхолотом, совершили патрулирование береговой полосы правого и левого берега реки Малая Обь. Экипаж катера, который состоит из двух человек, так и не был обнаружен. Для его поиска из Салехарда выехала водолазная группа «Ямалспас».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...