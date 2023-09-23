23 сентября 2023

Вторую партию зерна из Украины доставили в Турцию вопреки запрету России

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Партия украинского зерна прибыло в Турцию Фото:
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В Турцию попала вторая партия украинского зерна, несмотря на запрет со стороны Минобороны России. Об этом написали в издании France24 со ссылкой на данные сервисов мониторинга морского движения Marine Traffic и Vessel Finder.

«Вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море в воскресенье <…> несмотря на угрозы России атаковать лодки, направляющиеся к ее соседу и врагу или из них», — написали в издании. Уточняется, что Киев тестирует новый альтернативный маршрут по водам, находящихся под контролем НАТО.

После выхода из зерновой сделки Минобороны РФ заявило, что все судна, идущие в украинские порты по черноморскому гуманитарному коридору, будут считаться военными целями, напоминает «Царьград». Тогда Украина и старны НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию для обхода запретов со стороны Москвы, передает RT. Позже стало известно, что сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта прибыли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса».

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В Турцию попала вторая партия украинского зерна, несмотря на запрет со стороны Минобороны России. Об этом написали в издании France24 со ссылкой на данные сервисов мониторинга морского движения Marine Traffic и Vessel Finder. «Вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море в воскресенье <…> несмотря на угрозы России атаковать лодки, направляющиеся к ее соседу и врагу или из них», — написали в издании. Уточняется, что Киев тестирует новый альтернативный маршрут по водам, находящихся под контролем НАТО. После выхода из зерновой сделки Минобороны РФ заявило, что все судна, идущие в украинские порты по черноморскому гуманитарному коридору, будут считаться военными целями, напоминает «Царьград». Тогда Украина и старны НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию для обхода запретов со стороны Москвы, передает RT. Позже стало известно, что сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта прибыли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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