Вторую партию зерна из Украины доставили в Турцию вопреки запрету России

24 сентября 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Партия украинского зерна прибыло в Турцию Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В Турцию попала вторая партия украинского зерна, несмотря на запрет со стороны Минобороны России. Об этом написали в издании France24 со ссылкой на данные сервисов мониторинга морского движения Marine Traffic и Vessel Finder. «Вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море в воскресенье <…> несмотря на угрозы России атаковать лодки, направляющиеся к ее соседу и врагу или из них», — написали в издании. Уточняется, что Киев тестирует новый альтернативный маршрут по водам, находящихся под контролем НАТО. После выхода из зерновой сделки Минобороны РФ заявило, что все судна, идущие в украинские порты по черноморскому гуманитарному коридору, будут считаться военными целями, напоминает «Царьград». Тогда Украина и старны НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию для обхода запретов со стороны Москвы, передает RT. Позже стало известно, что сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта прибыли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса».

В Турцию попала вторая партия украинского зерна, несмотря на запрет со стороны Минобороны России. Об этом написали в издании France24 со ссылкой на данные сервисов мониторинга морского движения Marine Traffic и Vessel Finder. «Вторая партия украинской пшеницы прибыла в Турцию через Черное море в воскресенье <…> несмотря на угрозы России атаковать лодки, направляющиеся к ее соседу и врагу или из них», — написали в издании. Уточняется, что Киев тестирует новый альтернативный маршрут по водам, находящихся под контролем НАТО. После выхода из зерновой сделки Минобороны РФ заявило, что все судна, идущие в украинские порты по черноморскому гуманитарному коридору, будут считаться военными целями, напоминает «Царьград». Тогда Украина и старны НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию для обхода запретов со стороны Москвы, передает RT. Позже стало известно, что сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта прибыли в украинские порты «Черноморск» и «Великая Одесса».