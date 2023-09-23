После тяжелой болезни умер глава Кунашакского района Аминов

24 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Внезапный уход из жизни Аминова — большая потеря для жителей района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Челябинской области с прискорбием извещает о кончине главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региона. «Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района», — сообщил губернатор Алексей Текслер. Текслер выразил искренние соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Он отметил, что его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района. Главой района Аминов был избран в ноябре 2015 года. В 2020 году он был переизбран на второй срок. В последнее время он часто болел.

Правительство Челябинской области с прискорбием извещает о кончине главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региона. «Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района», — сообщил губернатор Алексей Текслер. Текслер выразил искренние соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Он отметил, что его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района. Главой района Аминов был избран в ноябре 2015 года. В 2020 году он был переизбран на второй срок. В последнее время он часто болел.