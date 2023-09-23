23 сентября 2023
22 сентября 2023

После тяжелой болезни умер глава Кунашакского района Аминов

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны найденного поисковиками советского солдата Сырнева Хаснутдина, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму. Челябинская область, село Кунашак, аминов сибагатулла
Внезапный уход из жизни Аминова — большая потеря для жителей района Фото:

Правительство Челябинской области с прискорбием извещает о кончине главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региона.

«Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района», — сообщил губернатор Алексей Текслер.

Текслер выразил искренние соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Он отметил, что его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района.

Главой района Аминов был избран в ноябре 2015 года. В 2020 году он был переизбран на второй срок. В последнее время он часто болел.

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Правительство Челябинской области с прискорбием извещает о кончине главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региона. «Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района», — сообщил губернатор Алексей Текслер. Текслер выразил искренние соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Он отметил, что его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района. Главой района Аминов был избран в ноябре 2015 года. В 2020 году он был переизбран на второй срок. В последнее время он часто болел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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