После тяжелой болезни умер глава Кунашакского района Аминов

Правительство Челябинской области с прискорбием извещает о кончине главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региона.
«Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района», — сообщил губернатор Алексей Текслер.
Текслер выразил искренние соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Он отметил, что его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района.
Главой района Аминов был избран в ноябре 2015 года. В 2020 году он был переизбран на второй срок. В последнее время он часто болел.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.