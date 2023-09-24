Пашинян вновь раскритиковал ОДКБ из-за ситуации с Карабахом

Пашинян заявил, что ОДКБ неэффективна

Никол Пашинян обвинил ОДКБ в неэффективности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Об этом он сказал во время своего послания согражданам.

«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — заявил Никол Пашинян. Трансляция обращения премьер-министра Армении велась в его соцсетях.

По словам Пашиняна, правительство Армении готово принять граждан, решивших покинуть Нагорный Карабах. Также, комментируя протесты в Ереване, он сказал, что возглавляет движение, защищающее независимость армянской стороны.

Ранее стало известно, что Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Уточняется, что решение президента Армении Ваагна Хачатуряна было сформировано с учетом предложения со стороны Пашиняна.

Позже Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Из-за конфликта в регионе в армянской столице начались массовые протесты. Граждане обвиняли премьер-министра в начале военных действий и требовали его отставки, передает «Национальная служба новостей».