Пашинян вновь раскритиковал ОДКБ из-за ситуации с Карабахом

Пашинян заявил, что ОДКБ неэффективна
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян обвинил ОДКБ в неэффективности Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Об этом он сказал во время своего послания согражданам.

«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — заявил Никол Пашинян. Трансляция обращения премьер-министра Армении велась в его соцсетях.

По словам Пашиняна, правительство Армении готово принять граждан, решивших покинуть Нагорный Карабах. Также, комментируя протесты в Ереване, он сказал, что возглавляет движение, защищающее независимость армянской стороны.

Ранее стало известно, что Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Уточняется, что решение президента Армении Ваагна Хачатуряна было сформировано с учетом предложения со стороны Пашиняна.

Позже Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Из-за конфликта в регионе в армянской столице начались массовые протесты. Граждане обвиняли премьер-министра в начале военных действий и требовали его отставки, передает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Об этом он сказал во время своего послания согражданам. «Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — заявил Никол Пашинян. Трансляция обращения премьер-министра Армении велась в его соцсетях. По словам Пашиняна, правительство Армении готово принять граждан, решивших покинуть Нагорный Карабах. Также, комментируя протесты в Ереване, он сказал, что возглавляет движение, защищающее независимость армянской стороны. Ранее стало известно, что Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Уточняется, что решение президента Армении Ваагна Хачатуряна было сформировано с учетом предложения со стороны Пашиняна. Позже Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Из-за конфликта в регионе в армянской столице начались массовые протесты. Граждане обвиняли премьер-министра в начале военных действий и требовали его отставки, передает «Национальная служба новостей».
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