Армения отозвала представителя республики из ОДКБ

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, одкб
Армения отозвала Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя страны в ОДКБ Фото:

Армения отозвала с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Соответствующий указ опубликовал президент страны Ваагн Хачатурян.

«Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — уточняется в указе президента. Он опубликован на официальном сайте главы страны. Отмечается, что данное предложение было сформировано с учетом предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна и статьями Конституции Армении. Биягова был постпредом с 2018 года.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Армения должна будет учитывать все риски, если она решит выйти из ОДКБ. После этого прошла информация о том, что Пашиняна могли подставить.

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Армения отозвала с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Соответствующий указ опубликовал президент страны Ваагн Хачатурян. «Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — уточняется в указе президента. Он опубликован на официальном сайте главы страны. Отмечается, что данное предложение было сформировано с учетом предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна и статьями Конституции Армении. Биягова был постпредом с 2018 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Армения должна будет учитывать все риски, если она решит выйти из ОДКБ. После этого прошла информация о том, что Пашиняна могли подставить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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