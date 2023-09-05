Армения отозвала представителя республики из ОДКБ

Армения отозвала с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Соответствующий указ опубликовал президент страны Ваагн Хачатурян.
«Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — уточняется в указе президента. Он опубликован на официальном сайте главы страны. Отмечается, что данное предложение было сформировано с учетом предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна и статьями Конституции Армении. Биягова был постпредом с 2018 года.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Армения должна будет учитывать все риски, если она решит выйти из ОДКБ. После этого прошла информация о том, что Пашиняна могли подставить.
Армения отозвала с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Соответствующий указ опубликовал президент страны Ваагн Хачатурян. «Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», — уточняется в указе президента. Он опубликован на официальном сайте главы страны. Отмечается, что данное предложение было сформировано с учетом предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна и статьями Конституции Армении. Биягова был постпредом с 2018 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Армения должна будет учитывать все риски, если она решит выйти из ОДКБ. После этого прошла информация о том, что Пашиняна могли подставить.