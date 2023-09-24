Военкор Рожин: ВСУ перебросили более 6 тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма

24 сентября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

ВСУ начали накапливать силы в Херсонской области Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины перебросили более шести тысяч военных в Херсонскую область для выхода к Крыму через Днепр. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин. «В Херсонскую область продолжается переброска подразделений командования морской пехоты ВМС Украины. На сегодняшний день на направление переброшено 6870 человек, 46 танков, 223 ББМ и восемь артиллерийских орудий», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале Colonelcassad. Военкор сделал вывод, что ВСУ намерены наступать через Днепр для дальнейшего выхода к Крыму. По его словам, наиболее вероятным для возможного наступления ВСУ стоит считать новокаховское направление. Тем не менее он уточнил, что реализовать этот план можно только при одновременном ударе на ореховском участке фронта и со стороны Черного моря. Кроме того, он заявил, что на рубеже поселков Работино и Вербовое в Запорожской области ВСУ снова готовятся к штурму. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о подготовке к завоеванию Крыма и призвала крымчан покинуть полуостров. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев объяснил это заявление осенней депрессией из-за неудач ВСУ на фронте. Он также отметил, что полуостров хорошо защищен от вражеских атак, передает RT.

Вооруженные силы Украины перебросили более шести тысяч военных в Херсонскую область для выхода к Крыму через Днепр. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин. «В Херсонскую область продолжается переброска подразделений командования морской пехоты ВМС Украины. На сегодняшний день на направление переброшено 6870 человек, 46 танков, 223 ББМ и восемь артиллерийских орудий», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале Colonelcassad. Военкор сделал вывод, что ВСУ намерены наступать через Днепр для дальнейшего выхода к Крыму. По его словам, наиболее вероятным для возможного наступления ВСУ стоит считать новокаховское направление. Тем не менее он уточнил, что реализовать этот план можно только при одновременном ударе на ореховском участке фронта и со стороны Черного моря. Кроме того, он заявил, что на рубеже поселков Работино и Вербовое в Запорожской области ВСУ снова готовятся к штурму. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о подготовке к завоеванию Крыма и призвала крымчан покинуть полуостров. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев объяснил это заявление осенней депрессией из-за неудач ВСУ на фронте. Он также отметил, что полуостров хорошо защищен от вражеских атак, передает RT.