ВСУ дважды за день обстреляли Токмак в Запорожье

Рогов: ВСУ начали повторный обстрел Токмака

24 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

По данным telegram-канала Wargonzo, в Токмаке работают силы ПВО Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы два раза за сутки устроили ракетный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит актуальную информацию об атаке. Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали обстрел Токмака в 13:35 по московскому времени. По его словам, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

в 13:35 по московскому времени. По его словам, были повреждены жилые дома и объекты Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» сообщил, что один человек погиб и не менее 11 были ранены. Рогов отметил, что пострадали граждане Токмака из-за ракетного удара ВСУ.

Рогов отметил, что пострадали граждане Токмака из-за ракетного удара ВСУ. По словам Рогова, среди 11 раненых — три ребенка в тяжелом состоянии. Он сообщил, что в операционной находятся 13-летняя девочка и шестилетний мальчик с оторванной кистью , а также шестилетний мальчик с переломом голени. По словам замкомандира медбатальона 58-й армии с позывным Крест, неизвестно, выживет ли девочка из-за своего тяжелого состояния.

, а также шестилетний мальчик с переломом голени. По словам замкомандира медбатальона 58-й армии с позывным Крест, неизвестно, выживет ли девочка из-за своего тяжелого состояния. Владимир Рогов заявил о повторном обстреле Токмака. По данным telegram-канала Wargonzo, ВСУ атаковали ракетами северо-восточную окраину города.

Токмака. По данным telegram-канала Wargonzo, ВСУ атаковали ракетами северо-восточную По данным Wargonzo, прилетело две ракеты. Авторы канала отметили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские бойцы два раза за сутки устроили ракетный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит актуальную информацию об атаке.