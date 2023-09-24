ВСУ дважды за день обстреляли Токмак в Запорожье

Украинские бойцы два раза за сутки устроили ракетный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит актуальную информацию об атаке.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» сообщил, что один человек погиб и не менее 11 были ранены. Рогов отметил, что пострадали граждане Токмака из-за ракетного удара ВСУ.
По словам Рогова, среди 11 раненых — три ребенка в тяжелом состоянии. Он сообщил, что в операционной находятся 13-летняя девочка и шестилетний мальчик с оторванной кистью, а также шестилетний мальчик с переломом голени. По словам замкомандира медбатальона 58-й армии с позывным Крест, неизвестно, выживет ли девочка из-за своего тяжелого состояния.
Украинские бойцы два раза за сутки устроили ракетный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит актуальную информацию об атаке.