ВСУ дважды за день обстреляли Токмак в Запорожье

Рогов: ВСУ начали повторный обстрел Токмака
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, ураган, всу, рсзо, stock
По данным telegram-канала Wargonzo, в Токмаке работают силы ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы два раза за сутки устроили ракетный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит актуальную информацию об атаке.

  • Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали обстрел Токмака в 13:35 по московскому времени. По его словам, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
  • Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» сообщил, что один человек погиб и не менее 11 были ранены. Рогов отметил, что пострадали граждане Токмака из-за ракетного удара ВСУ.
  • По словам Рогова, среди 11 раненых — три ребенка в тяжелом состоянии. Он сообщил, что в операционной находятся 13-летняя девочка и шестилетний мальчик с оторванной кистью, а также шестилетний мальчик с переломом голени. По словам замкомандира медбатальона 58-й армии с позывным Крест, неизвестно, выживет ли девочка из-за своего тяжелого состояния.
  • Владимир Рогов заявил о повторном обстреле Токмака. По данным telegram-канала Wargonzo, ВСУ атаковали ракетами северо-восточную окраину города.
  • По данным Wargonzo, прилетело две ракеты. Авторы канала отметили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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Украинские бойцы два раза за сутки устроили ракетный обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит актуальную информацию об атаке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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