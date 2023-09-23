В ЯНАО задержали рейс до Санкт-Петербурга

В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал», который следовал до Санкт-Петербурга. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика.

«Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург (Пулково). По плану самолет должен был вылететь в 17:40, а выдвинулся в 18:48. Сейчас он летит в аэропорт Пулково», — написано на сайте.

Агентство URA.RU пыталось связаться с авиакомпанией по телефону, но трубку никто не взял. В пресс-службу «Ямала» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.