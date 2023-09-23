23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ЯНАО задержали рейс до Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал» Фото:

В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал», который следовал до Санкт-Петербурга. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика.

«Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург (Пулково). По плану самолет должен был вылететь в 17:40, а выдвинулся в 18:48. Сейчас он летит в аэропорт Пулково», — написано на сайте.

Агентство URA.RU пыталось связаться с авиакомпанией по телефону, но трубку никто не взял. В пресс-службу «Ямала» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал», который следовал до Санкт-Петербурга. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика. «Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург (Пулково). По плану самолет должен был вылететь в 17:40, а выдвинулся в 18:48. Сейчас он летит в аэропорт Пулково», — написано на сайте. Агентство URA.RU пыталось связаться с авиакомпанией по телефону, но трубку никто не взял. В пресс-службу «Ямала» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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