В ЯНАО задержали рейс до Санкт-Петербурга

В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал»
В Ноябрьске на час задержали самолет авиакомпании «Ямал», который следовал до Санкт-Петербурга. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика.
«Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург (Пулково). По плану самолет должен был вылететь в 17:40, а выдвинулся в 18:48. Сейчас он летит в аэропорт Пулково», — написано на сайте.
Агентство URA.RU пыталось связаться с авиакомпанией по телефону, но трубку никто не взял. В пресс-службу «Ямала» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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