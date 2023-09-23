23 сентября 2023

На челябинской трассе М-5 загорелась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Сотрудники ГИБДД оказывают помощь Фото:

На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 24 сентября вспыхнул автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«На 1730 км М-5 Урал Москва-Челябинск произошло возгорание грузового автомобиля. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь», — заявили в пресс-службе ведомства.

В связи с инцидентом водителей просят быть внимательными. Причины возгорания выясняются.

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На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 24 сентября вспыхнул автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области. «На 1730 км М-5 Урал Москва-Челябинск произошло возгорание грузового автомобиля. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь», — заявили в пресс-службе ведомства. В связи с инцидентом водителей просят быть внимательными. Причины возгорания выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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