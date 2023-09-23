Сотрудники ГИБДД оказывают помощь
На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 24 сентября вспыхнул автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.
«На 1730 км М-5 Урал Москва-Челябинск произошло возгорание грузового автомобиля. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь», — заявили в пресс-службе ведомства.
В связи с инцидентом водителей просят быть внимательными. Причины возгорания выясняются.
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