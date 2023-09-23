Сотрудники ГИБДД оказывают помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 24 сентября вспыхнул автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«На 1730 км М-5 Урал Москва-Челябинск произошло возгорание грузового автомобиля. Сотрудники ГИБДД оказывают помощь», — заявили в пресс-службе ведомства.

В связи с инцидентом водителей просят быть внимательными. Причины возгорания выясняются.