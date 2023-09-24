24 сентября 2023

В Ленобласти погиб режиссер Большого театра Никаноров

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, камин, свечи, освещение, тепло
Коллеги сообщили, что Никаноров страдал депрессией Фото:

Режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленинградской области. Об этом пишет сайт 78.ru со ссылкой на источник.

«Режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленобласти. Несколько дней подряд его искали волонтеры», — сообщает издание.

Александр Никаноров пропал 21 сентября. Он оставил дома телефон, документы и записку. Далее сел на электричку и уехал в Ленобласть, где на велосипеде отправился в сторону леса. Коллеги забеспокоились на следующий день и обратились к волонтерами «ЛизаАлерт». Некоторые коллеги говорили о депрессии, которой страдал Никаноров. Но родственники до последнего были уверены, что с Александром все хорошо.

Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров найден мертвым в поселке Токсово Ленинградской области. Накануне стало известно, что он вышел из дома и пропал.

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Режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленинградской области. Об этом пишет сайт 78.ru со ссылкой на источник. «Режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленобласти. Несколько дней подряд его искали волонтеры», — сообщает издание. Александр Никаноров пропал 21 сентября. Он оставил дома телефон, документы и записку. Далее сел на электричку и уехал в Ленобласть, где на велосипеде отправился в сторону леса. Коллеги забеспокоились на следующий день и обратились к волонтерами «ЛизаАлерт». Некоторые коллеги говорили о депрессии, которой страдал Никаноров. Но родственники до последнего были уверены, что с Александром все хорошо. Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров найден мертвым в поселке Токсово Ленинградской области. Накануне стало известно, что он вышел из дома и пропал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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