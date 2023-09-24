В Ленобласти погиб режиссер Большого театра Никаноров

24 сентября 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Коллеги сообщили, что Никаноров страдал депрессией Фото: Илья Московец © URA.RU Режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленинградской области. Об этом пишет сайт 78.ru со ссылкой на источник. «Режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленобласти. Несколько дней подряд его искали волонтеры», — сообщает издание. Александр Никаноров пропал 21 сентября. Он оставил дома телефон, документы и записку. Далее сел на электричку и уехал в Ленобласть, где на велосипеде отправился в сторону леса. Коллеги забеспокоились на следующий день и обратились к волонтерами «ЛизаАлерт». Некоторые коллеги говорили о депрессии, которой страдал Никаноров. Но родственники до последнего были уверены, что с Александром все хорошо. Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров найден мертвым в поселке Токсово Ленинградской области. Накануне стало известно, что он вышел из дома и пропал.

Режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленинградской области. Об этом пишет сайт 78.ru со ссылкой на источник. «Режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, погиб в Ленобласти. Несколько дней подряд его искали волонтеры», — сообщает издание. Александр Никаноров пропал 21 сентября. Он оставил дома телефон, документы и записку. Далее сел на электричку и уехал в Ленобласть, где на велосипеде отправился в сторону леса. Коллеги забеспокоились на следующий день и обратились к волонтерами «ЛизаАлерт». Некоторые коллеги говорили о депрессии, которой страдал Никаноров. Но родственники до последнего были уверены, что с Александром все хорошо. Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров найден мертвым в поселке Токсово Ленинградской области. Накануне стало известно, что он вышел из дома и пропал.