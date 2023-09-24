24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Челябинской области за 36 млн рублей продают бывший студенческий лагерь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В лагерь «Антей» отдыхали студенты из Магнитогорска Фото:

В Челябинской области на территории Карагайского лесничества продается бывший студенческий лагерь «Антей». Начальная стоимость лота составляет более 36 миллионов рублей, сообщается на сайте «Торги России».

«[Продаются] объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, Верхнеуральский район, Карагайское лесничество <…> б/о лагеря „Антей“. Начальная цена — 36 211 600, 00 рублей», — указано в описании лота на сайте «Торги России».

В стоимость входит здание клуба, спальные корпуса, домик сторожа, медпункт, насосная и другие объекты. Причина продажи — распоряжение Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие принимаются до 23 октября.

Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей.

Лот включает в себя несколько спальных корпусов
Лот включает в себя несколько спальных корпусов
Начальная стоимость лота — более 36 миллионов рублей
Начальная стоимость лота — более 36 миллионов рублей

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В Челябинской области на территории Карагайского лесничества продается бывший студенческий лагерь «Антей». Начальная стоимость лота составляет более 36 миллионов рублей, сообщается на сайте «Торги России». «[Продаются] объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, Верхнеуральский район, Карагайское лесничество <…> б/о лагеря „Антей“. Начальная цена — 36 211 600, 00 рублей», — указано в описании лота на сайте «Торги России». В стоимость входит здание клуба, спальные корпуса, домик сторожа, медпункт, насосная и другие объекты. Причина продажи — распоряжение Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие принимаются до 23 октября. Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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