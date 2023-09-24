В Челябинской области на территории Карагайского лесничества продается бывший студенческий лагерь «Антей». Начальная стоимость лота составляет более 36 миллионов рублей, сообщается на сайте «Торги России».
«[Продаются] объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, Верхнеуральский район, Карагайское лесничество <…> б/о лагеря „Антей“. Начальная цена — 36 211 600, 00 рублей», — указано в описании лота на сайте «Торги России».
В стоимость входит здание клуба, спальные корпуса, домик сторожа, медпункт, насосная и другие объекты. Причина продажи — распоряжение Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие принимаются до 23 октября.
Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.