В лагерь «Антей» отдыхали студенты из Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на территории Карагайского лесничества продается бывший студенческий лагерь «Антей». Начальная стоимость лота составляет более 36 миллионов рублей, сообщается на сайте «Торги России».

«[Продаются] объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, Верхнеуральский район, Карагайское лесничество <…> б/о лагеря „Антей“. Начальная цена — 36 211 600, 00 рублей», — указано в описании лота на сайте «Торги России».

В стоимость входит здание клуба, спальные корпуса, домик сторожа, медпункт, насосная и другие объекты. Причина продажи — распоряжение Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие принимаются до 23 октября.

Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей.

Лот включает в себя несколько спальных корпусов Скрин с сайта «Торги-России.рф»