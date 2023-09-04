04 сентября 2023

В Челябинской области на торги выставили военкомат. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Подать заявку на участие в торгах можно до 27 сентября Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России».

«Нежилое здание (сборно-призывной пункт), нежилое здание (гараж), земельный участок. Общая площадь здания сборно-призывного пункта — 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров», — говорится в описании лота на сайте «Торги России».

Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей. Здание расположено по улице Карла Маркса, 61 в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Оно является муниципальной собственностью. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября.

Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей
Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей

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В Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России». «Нежилое здание (сборно-призывной пункт), нежилое здание (гараж), земельный участок. Общая площадь здания сборно-призывного пункта — 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров», — говорится в описании лота на сайте «Торги России». Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей. Здание расположено по улице Карла Маркса, 61 в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Оно является муниципальной собственностью. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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