В Челябинской области на торги выставили военкомат. Скрин

05 сентября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Подать заявку на участие в торгах можно до 27 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России». «Нежилое здание (сборно-призывной пункт), нежилое здание (гараж), земельный участок. Общая площадь здания сборно-призывного пункта — 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров», — говорится в описании лота на сайте «Торги России». Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей. Здание расположено по улице Карла Маркса, 61 в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Оно является муниципальной собственностью. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября. Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей Скрин с сайта «Торги России»

В Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России». «Нежилое здание (сборно-призывной пункт), нежилое здание (гараж), земельный участок. Общая площадь здания сборно-призывного пункта — 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров», — говорится в описании лота на сайте «Торги России». Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей. Здание расположено по улице Карла Маркса, 61 в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Оно является муниципальной собственностью. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября.