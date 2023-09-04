В Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляет почти 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России».
«Нежилое здание (сборно-призывной пункт), нежилое здание (гараж), земельный участок. Общая площадь здания сборно-призывного пункта — 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров», — говорится в описании лота на сайте «Торги России».
Начальная стоимость лота — 2 484 000 рублей. Здание расположено по улице Карла Маркса, 61 в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Оно является муниципальной собственностью. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 сентября.
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