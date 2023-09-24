Пермяк насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Пострадавшего мужчину госпитализировали, а девушка скончалась на месте Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми легковушка сбила 17-летнюю девушку и 18-летнего мужчину возле стадиона «Авангард» и скрылась с места происшествия. Мужчину госпитализировали, а девушка скончалась на месте. Об этом сообщили в telegram-канале «МВД Медиа».

«В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, молодой человек 18 лет с травмами доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся. Пермские полицейские задержали водителя, который совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия», — рассказали в telegram-канале «МВД Медиа».

Авария произошла примерно в 21 час 24 сентября возле дома на улице Светлогорская, 22. Водитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.