Сюжет о «Курганмашзаводе» рассказал о трудовых буднях и технике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сюжет о «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») 24 сентября показали в итоговой программе «Воскресное время» на «Первом канале». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«В итоговом выпуске программы „Воскресное время“ на „Первом канале“ 24 сентября показали сюжет про „Курганмашзавод“. Рассказали, как собирают лучшие в мире боевые машины пехоты БМП-3 и про новинку предприятия бронетранспортер БТ-ЗФ», — указано на сайте телеканала.

БМП-3 — специальная машина, которая одинаково хорошо двигается по бездорожью, крутым склонам, рекам, может вести бой из нескольких орудий и перевозить бойцов. По словам заместителя исполнительного директора Курганского машиностроительного завода Романа Хромова, одним из преимуществ БМП-3 является уникальный комплекс вооружения, сочетающий 100-мм орудие — пусковую установку и 30-мм автоматическую пушку.

«Комплекс аналогов в мире не имеет. Если говорить о той же [машине] „Брэдли“, то там автоматическая пушка калибра 25 мм», — рассказал в сюжете Хромов. Также известно, что машины БМП-3 в зоне проведения СВО уничтожали и выводили из строя даже современные танки. Сейчас на «Курганмашзаводе» идет работа над другими перспективными машинами. Одна из новинок предприятия — бронетранспортер БТ-ЗФ с системой управляемого вооружения «Корнет».

Как сообщает пресс-служба предприятия в своем telegram-канале, еще один сюжет про «Курганмашзавод» показали по телеканалу «Звезда». Программа также вышла в эфир 24 сентября.

В сюжете рассказали, как на заводе собирают и тестируют БМП-3 Фото с telegram-канала ПАО «Курганмашзавод»