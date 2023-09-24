24 сентября 2023

В ВС РФ появится новый тип бригад

«Известия»: в армии РФ создадут разведывательно-штурмовые бригады
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Новые воинские части создадут с учетом опыта СВО Фото:
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В Вооруженных силах России сформируют разведывательно-штурмовые бригады, предназначенные для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«В российских вооруженных силах будут сформированы разведывательно-штурмовые бригады. Новые воинские части создаются с учетом опыта специальной военной операции», — пишут «Известия».

Новые бригады войдут в состав общевойсковых армий и вновь сформированных армейских корпусов. Специальная военная операция показала необходимость специализированных формирований для штурмовых действий, говорят эксперты.

Комплектование новых соединений уже началось. Штатная структура новых бригад не раскрывается. При этом известно, что в их состав войдут штурмовые отряды для взлома эшелонированной обороны противника. И также разведывательные подразделения, которые будут вести разведку на тактической глубине. Бригады получат танки, артиллерию, беспилотники. Личный состав штурмовых отрядов обучат проведению боев в замкнутых пространствах. По навыкам они не будут наравне с бойцам спецназа.

Ранее отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании. Отмечается, что на оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение, пишет RT.

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В Вооруженных силах России сформируют разведывательно-штурмовые бригады, предназначенные для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. «В российских вооруженных силах будут сформированы разведывательно-штурмовые бригады. Новые воинские части создаются с учетом опыта специальной военной операции», — пишут «Известия». Новые бригады войдут в состав общевойсковых армий и вновь сформированных армейских корпусов. Специальная военная операция показала необходимость специализированных формирований для штурмовых действий, говорят эксперты. Комплектование новых соединений уже началось. Штатная структура новых бригад не раскрывается. При этом известно, что в их состав войдут штурмовые отряды для взлома эшелонированной обороны противника. И также разведывательные подразделения, которые будут вести разведку на тактической глубине. Бригады получат танки, артиллерию, беспилотники. Личный состав штурмовых отрядов обучат проведению боев в замкнутых пространствах. По навыкам они не будут наравне с бойцам спецназа. Ранее отдельный разведбат 42-й дивизии ВС России уничтожил в районе села Работино штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, которая проходила подготовку в Великобритании. Отмечается, что на оставленных ВСУ позициях было обнаружено западное вооружение, пишет RT.
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