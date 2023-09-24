Автомобиль BMW врезался в гостиницу «Северный Урал» в Нижнем Тагиле (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) легковушка BMW врезалась в гостиницу «Северный Урал» после аварии с Renault Sandero. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Renault Sandero не предоставил преимущество в движении BMW. В результате ДТП водитель BMW травмировал кисть», — сообщили в пресс-службе ведомства. От удара легковушку отбросило в гостиницу «Северный Урал».
Авария произошла примерно в 15 часов 24 сентября на перекрестке улицы Огаркова с проспектом Ленина. От госпитализации пострадавший отказался, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
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