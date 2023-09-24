24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в гостиницу после ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль BMW врезался в гостиницу «Северный Урал» в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) легковушка BMW врезалась в гостиницу «Северный Урал» после аварии с Renault Sandero. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Renault Sandero не предоставил преимущество в движении BMW. В результате ДТП водитель BMW травмировал кисть», — сообщили в пресс-службе ведомства. От удара легковушку отбросило в гостиницу «Северный Урал».

Авария произошла примерно в 15 часов 24 сентября на перекрестке улицы Огаркова с проспектом Ленина. От госпитализации пострадавший отказался, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) легковушка BMW врезалась в гостиницу «Северный Урал» после аварии с Renault Sandero. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Renault Sandero не предоставил преимущество в движении BMW. В результате ДТП водитель BMW травмировал кисть», — сообщили в пресс-службе ведомства. От удара легковушку отбросило в гостиницу «Северный Урал». Авария произошла примерно в 15 часов 24 сентября на перекрестке улицы Огаркова с проспектом Ленина. От госпитализации пострадавший отказался, добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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