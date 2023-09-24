В Курске беспилотник второй раз за два дня попал по административному зданию

Беспилотник ВСУ повредил здание администрации и частные домаФото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam
В Курске украинский беспилотник при попытке атаки повредил административное здание и несколько частных домов в Центральном округе. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Днем ранее БПЛА уже пытался атаковать здание администрации в городе.
«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По словам главы региона, дрон был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавших в результате происшествия нет.
В Курске украинский беспилотник при попытке атаки повредил административное здание и несколько частных домов в Центральном округе. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Днем ранее БПЛА уже пытался атаковать здание администрации в городе. «В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По словам главы региона, дрон был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавших в результате происшествия нет. Беспилотник ВСУ уже пытался атаковать административное здание в Курске 24 сентября. Тогда после крушения дрона была незначительно повреждена крыша строения.