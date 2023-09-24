24 сентября 2023

В Курске беспилотник второй раз за два дня попал по административному зданию

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Беспилотник ВСУ повредил здание администрации и частные дома Фото:

В Курске украинский беспилотник при попытке атаки повредил административное здание и несколько частных домов в Центральном округе. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Днем ранее БПЛА уже пытался атаковать здание администрации в городе.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По словам главы региона, дрон был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавших в результате происшествия нет.

Беспилотник ВСУ уже пытался атаковать административное здание в Курске 24 сентября. Тогда после крушения дрона была незначительно повреждена крыша строения.

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В Курске украинский беспилотник при попытке атаки повредил административное здание и несколько частных домов в Центральном округе. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Днем ранее БПЛА уже пытался атаковать здание администрации в городе. «В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По словам главы региона, дрон был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавших в результате происшествия нет. Беспилотник ВСУ уже пытался атаковать административное здание в Курске 24 сентября. Тогда после крушения дрона была незначительно повреждена крыша строения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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