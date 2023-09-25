В Новосибирске в воинской части поймали террориста

Baza: в Новосибирске задержали мужчину, поджегшего помещение ППС

В Новосибирске пойман террорист, который поджог помещение ППС Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новосибирске на территории воинской части военнослужащие задержали мужчину. Он состоит в организации «Легион „Свобода России“» (признана террористической и запрещена в РФ). Во время допросов он признался в поджоге помещения патрульно-постовой службы рядом с железной дорогой.

«Мужчина был передан сотрудникам полиции и отправлен на допрос. Во время разговора он признался, что в ночь на 11 сентября поджег помещение ППС, расположенное на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги», — сообщает telegram-канал «Baza». Мужчина утверждает, что действовал в интересах организации «Легион „Свобода России“» (признана террористической и запрещена в РФ). Задания он получал через Telegram. На данный момент мужчина задержан, на него возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации по ситуации. Ответа пока не последовало.