В ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. Фото

25 сентября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на дороге из Нефтеюганска в Сургут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля „Соболь“, двигаясь из Нефтеюганска в сторону Сургута, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „MAN“ под управлением 41-летнего мужчины. Водитель „Соболя“ погиб на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в полиции. Более детальная информация появится позднее. Авария произошла в пять утра 25.09.2023 года. Сотрудники ГИБДД еще работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО в ДТП погиб мужчина, вылетев на внедорожнике в кювет. По данным полиции, водитель выбрал не безопасную скорость движения. Фото: ГИБДД по ХМАО Фото: ГИБДД по ХМАО Фото: ГИБДД по ХМАО

На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля „Соболь“, двигаясь из Нефтеюганска в сторону Сургута, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „MAN“ под управлением 41-летнего мужчины. Водитель „Соболя“ погиб на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в полиции. Более детальная информация появится позднее. Авария произошла в пять утра 25.09.2023 года. Сотрудники ГИБДД еще работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО в ДТП погиб мужчина, вылетев на внедорожнике в кювет. По данным полиции, водитель выбрал не безопасную скорость движения.