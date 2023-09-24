24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, дтп, знак аварийной остановки
ДТП произошло на дороге из Нефтеюганска в Сургут Фото:

На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля „Соболь“, двигаясь из Нефтеюганска в сторону Сургута, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „MAN“ под управлением 41-летнего мужчины. Водитель „Соболя“ погиб на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в полиции.

Более детальная информация появится позднее. Авария произошла в пять утра 25.09.2023 года. Сотрудники ГИБДД еще работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО в ДТП погиб мужчина, вылетев на внедорожнике в кювет. По данным полиции, водитель выбрал не безопасную скорость движения.

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На автодороге, ведущей из Нефтеюганска в Сургут, микроавтобус «Соболь» врезался в грузовик «MAN». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля „Соболь“, двигаясь из Нефтеюганска в сторону Сургута, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „MAN“ под управлением 41-летнего мужчины. Водитель „Соболя“ погиб на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в полиции. Более детальная информация появится позднее. Авария произошла в пять утра 25.09.2023 года. Сотрудники ГИБДД еще работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО в ДТП погиб мужчина, вылетев на внедорожнике в кювет. По данным полиции, водитель выбрал не безопасную скорость движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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