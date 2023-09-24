Пермяк получил условный срок за смертельное ДТП

Также судья назначил пермяку выплатить 1,4 млн рублей дочери погибшей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае завершился суд над 19-летним водителем, устроившим смертельное ДТП, в котором погибла 40-летняя пешеход. Виновного приговорили к трем годам лишения свободы условно и обязательным работам, сообщает ГУФССП России по Пермскому краю на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Судом действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ, как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и по ст. 125 УК РФ „Оставление в опасности“. Молодого человека приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязательным работам», — говорится в публикации в группе. Также пермяк должен выплатить 1,4 млн дочери потерпевшей.

Трагедия произошла в Верещагинском районе. Молодой водитель на большой скорости сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП виновный скрылся, не оказав помощи пострадавшей. Свидетелями происшествия стали подростки, которые играли рядом на баскетбольной площадке, они вызвали скорую и рассказали обо всем, что видели экипажу ГАИ. В результате непродолжительной погони водитель был задержан, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

После вынесения приговора пермяк не спешил выполнять свои обязательства и выплачивать компенсацию родственнице погибшей. В результате действий приставов, ограничений на выезд пермяка из страны, ареста имущества и взысканий средств с счетов осужденного долг был выплачен.