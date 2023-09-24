Театр Анна Пушвинцева-Поистогова не покинет, а станет заведовать балетной труппой Фото: Максим Денисов © URA.RU

Солистка Пермского балета Анна Пушвинцева-Поистогова завершает танцевальную карьеру. Как сообщили в театре оперы и балета, она выступит на сцене в последний раз 7 октября, а после будет работать заведующей балетной труппой.

«Анна Пушвинцева-Поистогова завершает танцевальную карьеру: она исполнит свою любимую партию Невесты в спектакле Иржи Килиана „Свадебка“. А мы поздравляем Анну со вступлением в должность заведующей балетной труппой», — сообщается в telegram-канале театра.

Пушвинцева-Поистогова стала солисткой Пермского балета в 2003 году. Она исполняла главные и сольные партии практически во всех спектаклях театра. Роль Невесты в «Свадебке» принесла ей номинацию на «Золотую Маску» и премию города Перми в сфере культуры и искусства им. Дягилева.