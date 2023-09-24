24 сентября 2023
23 сентября 2023

Солистка Пермского балета Пушвинцева-Поистогова выступит на сцене последний раз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр оперы и балета, пермский театр оперы и балета
Театр Анна Пушвинцева-Поистогова не покинет, а станет заведовать балетной труппой Фото:

Солистка Пермского балета Анна Пушвинцева-Поистогова завершает танцевальную карьеру. Как сообщили в театре оперы и балета, она выступит на сцене в последний раз 7 октября, а после будет работать заведующей балетной труппой.

«Анна Пушвинцева-Поистогова завершает танцевальную карьеру: она исполнит свою любимую партию Невесты в спектакле Иржи Килиана „Свадебка“. А мы поздравляем Анну со вступлением в должность заведующей балетной труппой», — сообщается в telegram-канале театра.

Пушвинцева-Поистогова стала солисткой Пермского балета в 2003 году. Она исполняла главные и сольные партии практически во всех спектаклях театра. Роль Невесты в «Свадебке» принесла ей номинацию на «Золотую Маску» и премию города Перми в сфере культуры и искусства им. Дягилева.

Анна Пушвинцева-Поистогова покидает сцену
Анна Пушвинцева-Поистогова покидает сцену
Фото:

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Солистка Пермского балета Анна Пушвинцева-Поистогова завершает танцевальную карьеру. Как сообщили в театре оперы и балета, она выступит на сцене в последний раз 7 октября, а после будет работать заведующей балетной труппой. «Анна Пушвинцева-Поистогова завершает танцевальную карьеру: она исполнит свою любимую партию Невесты в спектакле Иржи Килиана „Свадебка“. А мы поздравляем Анну со вступлением в должность заведующей балетной труппой», — сообщается в telegram-канале театра. Пушвинцева-Поистогова стала солисткой Пермского балета в 2003 году. Она исполняла главные и сольные партии практически во всех спектаклях театра. Роль Невесты в «Свадебке» принесла ей номинацию на «Золотую Маску» и премию города Перми в сфере культуры и искусства им. Дягилева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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