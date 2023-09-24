24 сентября 2023

В обновленном подземном переходе Цоя в Екатеринбурге нашлись недочеты. Фото

В Екатеринбурге в обновленном переходе Цоя погасла подсветка
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пешеходного перехода на Плотинке после ремонта. Екатеринбург, современное искусство, переход цоя, стенограффия, стрит арт, stenograffia
Переход после реконструкции представили 16 августа Фото:

В Екатеринбурге в обновленном переходе музыканта Виктора Цоя полностью погасла подсветка. Ранее команда фестиваля STENOGRAFFIA представила его к 300-летию города и на презентации особое внимание уделяла световому оформлению.

«Что-то случилось с переходом на Плотинке. Рассматривать арт про уральских рокеров приходится теперь в темноте. Тут не горит ни одна подсветка», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров».

В пресс-службе STENOGRAFFIA заявили, что о наличии такой проблемы в курсе. «Это был технический сбой, скоро все починят», — пояснила команда уличного фестиваля.

Обновленный переход Цоя реконструировали около месяца силами команды STENOGRAFFIA. Открытие состоялось 16 августа. В новой «подземке» (помимо портрета Цоя) появились рисунки на основе историй свердловских рок-музыкантов. Некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни. Также в переходе есть световые инсталляции, представленные цитатами из песен.

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В Екатеринбурге в обновленном переходе музыканта Виктора Цоя полностью погасла подсветка. Ранее команда фестиваля STENOGRAFFIA представила его к 300-летию города и на презентации особое внимание уделяла световому оформлению. «Что-то случилось с переходом на Плотинке. Рассматривать арт про уральских рокеров приходится теперь в темноте. Тут не горит ни одна подсветка», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров». В пресс-службе STENOGRAFFIA заявили, что о наличии такой проблемы в курсе. «Это был технический сбой, скоро все починят», — пояснила команда уличного фестиваля. Обновленный переход Цоя реконструировали около месяца силами команды STENOGRAFFIA. Открытие состоялось 16 августа. В новой «подземке» (помимо портрета Цоя) появились рисунки на основе историй свердловских рок-музыкантов. Некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни. Также в переходе есть световые инсталляции, представленные цитатами из песен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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