В Екатеринбурге в обновленном переходе Цоя погасла подсветка

Переход после реконструкции представили 16 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в обновленном переходе музыканта Виктора Цоя полностью погасла подсветка. Ранее команда фестиваля STENOGRAFFIA представила его к 300-летию города и на презентации особое внимание уделяла световому оформлению.

«Что-то случилось с переходом на Плотинке. Рассматривать арт про уральских рокеров приходится теперь в темноте. Тут не горит ни одна подсветка», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров».

В пресс-службе STENOGRAFFIA заявили, что о наличии такой проблемы в курсе. «Это был технический сбой, скоро все починят», — пояснила команда уличного фестиваля.

Обновленный переход Цоя реконструировали около месяца силами команды STENOGRAFFIA. Открытие состоялось 16 августа. В новой «подземке» (помимо портрета Цоя) появились рисунки на основе историй свердловских рок-музыкантов. Некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни. Также в переходе есть световые инсталляции, представленные цитатами из песен.