Как Бутусова пугала милиция и создавали песни «Чайф» — что появилось в переходе Цоя в Екатеринбурге. Фото

STENOGRAFFIA расшифровала, что появилось в переходе Цоя в Екатеринбурге

16 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Вячеслава Бутусова изобразили в образе «Князя тишины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рисунки в обновленном переходе Цоя в Екатеринбурге были созданы на основе историй рок-музыкантов. Некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни. Об этом команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA рассказала на открытии перехода. Как только горожане спустятся в переход со стороны городского пруда, то по левую руку их встретить портрет солиста группы «Чайф» Владимира Шахрина из клипа «Рок-н-ролл этой ночи» с отсылкой к жизни. «Владимир Бегунов (гитарист „Чайф“ — прим. URA.RU) затащил Шахрина на тусовку в архитектурное училище на Июльской, туда приехали „Кино“ и „Зоопарк“ — они проводили концерт. Цой играл на гитаре и пел „Ууу“. Шахрин посмотрел на это и подумал: „Прикольно. Может мне тоже это как-то использовать?“ И буквально через неделю он написал „Рок-н-ролл этой ночи“. Эта история здесь и спрятана», — пояснил основатель фестиваля STENOGRAFFIA Андрей Колоколов. Следом на противоположной стене екатеринбуржцы могут увидеть плеер Winamp, в котором спрятаны скрытые смыслы. «Почему мы выбрали такой цифровой стиль? Дело в том, что в определенный момент вся музыка переместилась в компьютеры, и эта история с рок-клубом совпала с его реинкарнацией и рок-музыки», — пояснил Колоколов. Чуть дальше расположился портрет Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», а рядом находится фраза «Товарищ Бутусов, срочно подойдите». Как рассказывают представители STENOGRAFFIA, такое соседство появилось неслучайно. Эта работа — отсылка к истории, когда Владимир Бегунов работал милиционером и встретил подвыпивших Бутусова и компанию. «Он из своей „буханки“ обратился в рупор к ним: „Товарищ Бутусов, срочно подойдите“. А у них была паранойя, потому как рок был немного на грани, и Бутусов испугался, что за ним следят, и за него КГБ взялся. Но через три месяца Бегунов рассказал, что это был он, и они чуть не подрались на этой почве», — рассказал Колоколов. Также над головами прохожих разместилось «звездное» небо с цитатами из песен уральских рок-музыкантов и группы «Кино». Например, можно заметить, что строчку из песни Nautilus Pompilius «Скованные одной цепью» изобразили в виде звеньев. Здесь же неподалеку есть строчки из «Звезды 3000». Как пояснил автор песен группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд, с этой композицией в космос отправляются космонавты. Об этом он узнал на гастролях в 2009—2010 годах, когда один из организаторов ужинал с группой и открыл тайну, что его тесть сопровождает космонавтов до ракеты. «И поскольку он был нашим хорошим знакомым, то космонавты нам передали маленького космонавта за песню „Звезды 3000“. И еще он рассказал, что космонавты перед полетом смотрят фильм „Белое солнце пустыни“, а до недавнего времени слушают и эту песню», — поделился историей Гененфельд. Обновленный переход Цоя стал подарком к 300-летию Екатеринбурга. Его реконструировали около месяца силами команды STENOGRAFFIA. Открытие состоялось 16 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рисунки в обновленном переходе Цоя в Екатеринбурге были созданы на основе историй рок-музыкантов. Некоторые из них рассказывают о тусовках рокеров, а часть повествует о том, как придумывались популярные песни. Об этом команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA рассказала на открытии перехода. Как только горожане спустятся в переход со стороны городского пруда, то по левую руку их встретить портрет солиста группы «Чайф» Владимира Шахрина из клипа «Рок-н-ролл этой ночи» с отсылкой к жизни. «Владимир Бегунов (гитарист „Чайф“ — прим. URA.RU) затащил Шахрина на тусовку в архитектурное училище на Июльской, туда приехали „Кино“ и „Зоопарк“ — они проводили концерт. Цой играл на гитаре и пел „Ууу“. Шахрин посмотрел на это и подумал: „Прикольно. Может мне тоже это как-то использовать?“ И буквально через неделю он написал „Рок-н-ролл этой ночи“. Эта история здесь и спрятана», — пояснил основатель фестиваля STENOGRAFFIA Андрей Колоколов. Следом на противоположной стене екатеринбуржцы могут увидеть плеер Winamp, в котором спрятаны скрытые смыслы. «Почему мы выбрали такой цифровой стиль? Дело в том, что в определенный момент вся музыка переместилась в компьютеры, и эта история с рок-клубом совпала с его реинкарнацией и рок-музыки», — пояснил Колоколов. Чуть дальше расположился портрет Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», а рядом находится фраза «Товарищ Бутусов, срочно подойдите». Как рассказывают представители STENOGRAFFIA, такое соседство появилось неслучайно. Эта работа — отсылка к истории, когда Владимир Бегунов работал милиционером и встретил подвыпивших Бутусова и компанию. «Он из своей „буханки“ обратился в рупор к ним: „Товарищ Бутусов, срочно подойдите“. А у них была паранойя, потому как рок был немного на грани, и Бутусов испугался, что за ним следят, и за него КГБ взялся. Но через три месяца Бегунов рассказал, что это был он, и они чуть не подрались на этой почве», — рассказал Колоколов. Также над головами прохожих разместилось «звездное» небо с цитатами из песен уральских рок-музыкантов и группы «Кино». Например, можно заметить, что строчку из песни Nautilus Pompilius «Скованные одной цепью» изобразили в виде звеньев. Здесь же неподалеку есть строчки из «Звезды 3000». Как пояснил автор песен группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд, с этой композицией в космос отправляются космонавты. Об этом он узнал на гастролях в 2009—2010 годах, когда один из организаторов ужинал с группой и открыл тайну, что его тесть сопровождает космонавтов до ракеты. «И поскольку он был нашим хорошим знакомым, то космонавты нам передали маленького космонавта за песню „Звезды 3000“. И еще он рассказал, что космонавты перед полетом смотрят фильм „Белое солнце пустыни“, а до недавнего времени слушают и эту песню», — поделился историей Гененфельд. Обновленный переход Цоя стал подарком к 300-летию Екатеринбурга. Его реконструировали около месяца силами команды STENOGRAFFIA. Открытие состоялось 16 августа.