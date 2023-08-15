В Екатеринбурге открыли переход Цоя на Плотинке. Фото

16 августа 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Переход стал подарком к 300-летию Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В Екатеринбурге представители фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA презентовали обновленный переход певца Виктора Цоя. Теперь место наполнено не только портретами музыканта, но и рисунками, посвященными участникам Свердловского рок-клуба, сообщает корреспондент URA.RU с открытия. «Вчера была скорбная дата — 33 года назад ушел от нас Виктор Цой и память об этом уникальном человека как раз сохранялась в этом подземном переходе. Здесь всегда выступали уличные музыканты, исполняли его песни. Я сам очень люблю его творчество, практически все его песни знаю. Сегодня, сохраняя память о Викторе Цое, команда STENOGRAFFIA постаралась применить новые подходы», — заявил на открытии мэр города Алексей Орлов. Помимо него среди почетных гостей были замечены представители Свердловского рок-клуба — лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин и солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. По их словам, команда STENOGRAFFIA создала уникальное место, которое будет хранить историю уральского рока. Пантыкин также признался, что договорился с Орловым о том, что в переходе, где есть секретная дверь, в будущем появится магазин под названием «Урфин Джюс». «А почему он так будет называться? Потому что дверь очень похожа по оформлению на первого альбом группы „Путешествие“», — пояснил музыкант. Сейчас в переходе можно найти рисунки Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», Владимира Шахрина в кадре из знаменитого клипа «Рок-н-ролл этой ночи», Александра Пантыкина с ярко-синим фильтром в диджитал-эстетике и другие. Кроме этого, на потолке появились световые композиции в виде цитат из известных песен Виктора Цоя, а также групп «Агата Кристи», «Чайф», Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации». «Например, слова „Скованные одной цепью“ действительно складываются в звенья, а „Ой-йо, ой-йо, ой-йо, никто не услышит!“ напоминает текст караоке. Отсылками к прошлому визуальному облику перехода также стали: уменьшенные копии портретов Виктора Цоя, которые были нарисованы ранее, и цитата из „Божественной комедии“ Данте Алигьери: „Древней меня еще не тлели кости, я вечность ниспадаю в темноте, вошедшие мной чаяния бросьте“», — пояснили представители STENOGRAFFIA. Ранее руководитель фестиваля уличного искусства Анна Клец анонсировала, что в переходе Цоя появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги и цитаты, которые будут светиться. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга. Работы в переходе начались в начале июля и были завершены на юбилейной неделе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге представители фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA презентовали обновленный переход певца Виктора Цоя. Теперь место наполнено не только портретами музыканта, но и рисунками, посвященными участникам Свердловского рок-клуба, сообщает корреспондент URA.RU с открытия. «Вчера была скорбная дата — 33 года назад ушел от нас Виктор Цой и память об этом уникальном человека как раз сохранялась в этом подземном переходе. Здесь всегда выступали уличные музыканты, исполняли его песни. Я сам очень люблю его творчество, практически все его песни знаю. Сегодня, сохраняя память о Викторе Цое, команда STENOGRAFFIA постаралась применить новые подходы», — заявил на открытии мэр города Алексей Орлов. Помимо него среди почетных гостей были замечены представители Свердловского рок-клуба — лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин и солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. По их словам, команда STENOGRAFFIA создала уникальное место, которое будет хранить историю уральского рока. Пантыкин также признался, что договорился с Орловым о том, что в переходе, где есть секретная дверь, в будущем появится магазин под названием «Урфин Джюс». «А почему он так будет называться? Потому что дверь очень похожа по оформлению на первого альбом группы „Путешествие“», — пояснил музыкант. Сейчас в переходе можно найти рисунки Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», Владимира Шахрина в кадре из знаменитого клипа «Рок-н-ролл этой ночи», Александра Пантыкина с ярко-синим фильтром в диджитал-эстетике и другие. Кроме этого, на потолке появились световые композиции в виде цитат из известных песен Виктора Цоя, а также групп «Агата Кристи», «Чайф», Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации». «Например, слова „Скованные одной цепью“ действительно складываются в звенья, а „Ой-йо, ой-йо, ой-йо, никто не услышит!“ напоминает текст караоке. Отсылками к прошлому визуальному облику перехода также стали: уменьшенные копии портретов Виктора Цоя, которые были нарисованы ранее, и цитата из „Божественной комедии“ Данте Алигьери: „Древней меня еще не тлели кости, я вечность ниспадаю в темноте, вошедшие мной чаяния бросьте“», — пояснили представители STENOGRAFFIA. Ранее руководитель фестиваля уличного искусства Анна Клец анонсировала, что в переходе Цоя появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги и цитаты, которые будут светиться. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга. Работы в переходе начались в начале июля и были завершены на юбилейной неделе.