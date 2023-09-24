24 сентября 2023

В Курганской области назначили начальника вневедомственной охраны Росгвардии

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Пресс-конференция "Новые выгоды портала госуслуг на Южном Урале". Челябинск, шеврон, росгвардия
Новым начальником назначен подполковник Алексей Лабутин Фото:

В управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Новым начальником назначен подполковник Алексей Лабутин.

«ФКГУ „УВО ВНГ России по Курганской Области“. Начальник — Лабутин Алексей Сергеевич», — извещает система электронного документооборота СБИС. Ранее подполковник полиции возглавлял филиал управления охраны по Кургану.

В пресс-службе курганского управления войск нацгвардии факт назначения подтвердили. Более подробную информацию о новом начальнике редакции предложили узнать через официальный запрос. Ответ на высланный запрос ожидается.

Ранее курганское управление вневедомственной охраны возглавлял Сергей Иванов. В июне он ушел на повышение в УВО Челябинской области.

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В управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Новым начальником назначен подполковник Алексей Лабутин. «ФКГУ „УВО ВНГ России по Курганской Области“. Начальник — Лабутин Алексей Сергеевич», — извещает система электронного документооборота СБИС. Ранее подполковник полиции возглавлял филиал управления охраны по Кургану. В пресс-службе курганского управления войск нацгвардии факт назначения подтвердили. Более подробную информацию о новом начальнике редакции предложили узнать через официальный запрос. Ответ на высланный запрос ожидается. Ранее курганское управление вневедомственной охраны возглавлял Сергей Иванов. В июне он ушел на повышение в УВО Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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