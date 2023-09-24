В Курганской области назначили начальника вневедомственной охраны Росгвардии

В управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Новым начальником назначен подполковник Алексей Лабутин.
«ФКГУ „УВО ВНГ России по Курганской Области“. Начальник — Лабутин Алексей Сергеевич», — извещает система электронного документооборота СБИС. Ранее подполковник полиции возглавлял филиал управления охраны по Кургану.
В пресс-службе курганского управления войск нацгвардии факт назначения подтвердили. Более подробную информацию о новом начальнике редакции предложили узнать через официальный запрос. Ответ на высланный запрос ожидается.
Ранее курганское управление вневедомственной охраны возглавлял Сергей Иванов. В июне он ушел на повышение в УВО Челябинской области.
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