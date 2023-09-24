Воевавший в батальоне «Ахмат» пермский экс-мэр попал в плен на Украине

Бывший глава Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

Алексей Третьяков заключил контракт в начале сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков находится в плену на Украине. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Третьяков служил в батальоне «Ахмат».

«В субботу в мой адрес поступило обращение от его супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих», — говорит Сапко.

В обращении на имя Москальковой, который Сапко опубликовал на своей странице, говорится, что Третьяков заключил контракт о прохождении военной службы в составе батальона «Ахмат» с минобороны РФ 7 сентября. Алексей Третьяков возглавлял Чайковское городское поселение с 2014 по 2018 год. В 2019 году он был осужден на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима за превышение должностных полномочий при передаче служебной квартиры сотруднице.