24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Сургуте откроется фотостудия, в которой нет фотографа

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотостудия Rosso. Екатеринбург, модель, фотосессия, фотомодель, фотостудия, rosso фотостудия
Клиенты студии смогут сделать автопортрет без помощи фотографа Фото:

В Сургуте откроется студия автопортрета, в которой нет фотографа. Клиенты смогут делать снимки самостоятельно, сообщили URA.RU основатели проекта Екатерина Еременко и Анита Панферова.

«Фишка проекта в том, что клиент смотрит в зеркало и сам себя фотографирует с помощью специального пульта. Через 24 часа снимки уже будут готовы», — рассказала журналисту агентства Еременко.

Новая студия рассчитана на компанию до пяти человек. Пока здесь можно будет сделать неограниченное количество снимков лишь в черно-белом режиме. «В перспективе в салоне может также появиться и цветная съемка, пока что она еще в разработке», — отметила Панферова.

Подобные проекты уже реализуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми также открылась первая студия, которая работает без фотографа. В ней клиенты могут самостоятельно сделать автопортрет.

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В Сургуте откроется студия автопортрета, в которой нет фотографа. Клиенты смогут делать снимки самостоятельно, сообщили URA.RU основатели проекта Екатерина Еременко и Анита Панферова. «Фишка проекта в том, что клиент смотрит в зеркало и сам себя фотографирует с помощью специального пульта. Через 24 часа снимки уже будут готовы», — рассказала журналисту агентства Еременко. Новая студия рассчитана на компанию до пяти человек. Пока здесь можно будет сделать неограниченное количество снимков лишь в черно-белом режиме. «В перспективе в салоне может также появиться и цветная съемка, пока что она еще в разработке», — отметила Панферова. Подобные проекты уже реализуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми также открылась первая студия, которая работает без фотографа. В ней клиенты могут самостоятельно сделать автопортрет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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