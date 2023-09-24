В Сургуте откроется фотостудия, в которой нет фотографа

В Сургуте откроется студия автопортрета, в которой нет фотографа. Клиенты смогут делать снимки самостоятельно, сообщили URA.RU основатели проекта Екатерина Еременко и Анита Панферова.
«Фишка проекта в том, что клиент смотрит в зеркало и сам себя фотографирует с помощью специального пульта. Через 24 часа снимки уже будут готовы», — рассказала журналисту агентства Еременко.
Новая студия рассчитана на компанию до пяти человек. Пока здесь можно будет сделать неограниченное количество снимков лишь в черно-белом режиме. «В перспективе в салоне может также появиться и цветная съемка, пока что она еще в разработке», — отметила Панферова.
Подобные проекты уже реализуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми также открылась первая студия, которая работает без фотографа. В ней клиенты могут самостоятельно сделать автопортрет.
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