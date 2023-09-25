25 сентября 2023

Криминальный авторитет вернулся в Свердловскую область и начал собирать бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет вернулся в Свердловскую область и начал налаживать связи (архивное фото) Фото:
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Противостояние воров в законе

В Свердловскую область после долгого отсутствия вернулся криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай. Его появление может дестабилизировать обстановку на Урале, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Эдик Малой замечен в Екатеринбурге. Он активно налаживает связи, собирает боевку, очевидно, хочет вернуть свое былое влияние», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Гаврилов назначен смотрящим по городу Березовский.

Четыре года назад Гаврилов уезжал из Свердловской области в Москву. До этого он два года скрывался от следствия, обвинявшего его в убийстве. На Урале Малай прославился своим буйным нравом: якобы, он предоставлял бойцов для решения или, напротив, создания проблем и был причастен к криминальным разборкам и поджогам.

«Он будет пытаться занять чью-то нишу, но все занято без него. Начнутся переделы собственности, борьба за сферы влияния, Малай дестабилизирует и накалит обстановку», — предполагает собеседник.

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В Свердловскую область после долгого отсутствия вернулся криминальный авторитет Эдуард Гаврилов, более известный по прозвищам Эдик Косой или Малай. Его появление может дестабилизировать обстановку на Урале, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Эдик Малой замечен в Екатеринбурге. Он активно налаживает связи, собирает боевку, очевидно, хочет вернуть свое былое влияние», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Гаврилов назначен смотрящим по городу Березовский. Четыре года назад Гаврилов уезжал из Свердловской области в Москву. До этого он два года скрывался от следствия, обвинявшего его в убийстве. На Урале Малай прославился своим буйным нравом: якобы, он предоставлял бойцов для решения или, напротив, создания проблем и был причастен к криминальным разборкам и поджогам. «Он будет пытаться занять чью-то нишу, но все занято без него. Начнутся переделы собственности, борьба за сферы влияния, Малай дестабилизирует и накалит обстановку», — предполагает собеседник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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