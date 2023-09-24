Пермский десантник погиб в боях против ВСУ

На малой родине с Александром Кривощековым простятся 26 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В зоне спецоперации погиб пермский десантник Александр Кривощеков — житель села Архангельское Юсьвинского муниципального округа Прикамья. Как рассказали в мэрии округа, Александр начал службу в российской армии в 2012 году после окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

«Как кадровый офицер Александр участвовал в СВО с самого начала. Был ранен. После реабилитации в июле нынешнего года он побывал в отпуске дома. Погиб 16 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украине. Ему было 34 года», — сообщается на официальной странице мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

По словам первой учительницы Кривощекова, стать военным было его мечтой и других вариантов карьеры не рассматривал. Александр служил командиром отделения парашютно-десантного взвода.