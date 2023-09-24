24 сентября 2023

Пермский десантник погиб в боях против ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
На малой родине с Александром Кривощековым простятся 26 сентября Фото:

В зоне спецоперации погиб пермский десантник Александр Кривощеков — житель села Архангельское Юсьвинского муниципального округа Прикамья. Как рассказали в мэрии округа, Александр начал службу в российской армии в 2012 году после окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

«Как кадровый офицер Александр участвовал в СВО с самого начала. Был ранен. После реабилитации в июле нынешнего года он побывал в отпуске дома. Погиб 16 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украине. Ему было 34 года», — сообщается на официальной странице мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

По словам первой учительницы Кривощекова, стать военным было его мечтой и других вариантов карьеры не рассматривал. Александр служил командиром отделения парашютно-десантного взвода.

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В зоне спецоперации погиб пермский десантник Александр Кривощеков — житель села Архангельское Юсьвинского муниципального округа Прикамья. Как рассказали в мэрии округа, Александр начал службу в российской армии в 2012 году после окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. «Как кадровый офицер Александр участвовал в СВО с самого начала. Был ранен. После реабилитации в июле нынешнего года он побывал в отпуске дома. Погиб 16 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украине. Ему было 34 года», — сообщается на официальной странице мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». По словам первой учительницы Кривощекова, стать военным было его мечтой и других вариантов карьеры не рассматривал. Александр служил командиром отделения парашютно-десантного взвода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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