Экс-глава пермских приставов не смог оспорить свой срок

Рассмотрения апелляции в суде заняло больше месяца Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего главы приставов Игоря Кожевникова. Ранее его признали виновным во взяточничестве и обналичивании 200 млн рублей и отправили в колонию на 10 лет.

«Наказание оставлено без изменений, жалобы без удовлетворения», — сообщает Properm. Кожевников заявлял, что не виновен, и просил оправдать его. Рассмотрение апелляции заняло больше месяца.

Суд вынес приговор Кожевникову в мае. За взяточничество и обналичивание его приговорили к 10 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить 15 млн рублей в качестве штрафа. Против главы приставов дала показания его помощница Александра Марданова, которая была осуждена по той же статье.