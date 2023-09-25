Экс-глава пермских приставов не смог оспорить свой срок

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего главы приставов Игоря Кожевникова. Ранее его признали виновным во взяточничестве и обналичивании 200 млн рублей и отправили в колонию на 10 лет.
«Наказание оставлено без изменений, жалобы без удовлетворения», — сообщает Properm. Кожевников заявлял, что не виновен, и просил оправдать его. Рассмотрение апелляции заняло больше месяца.
Суд вынес приговор Кожевникову в мае. За взяточничество и обналичивание его приговорили к 10 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить 15 млн рублей в качестве штрафа. Против главы приставов дала показания его помощница Александра Марданова, которая была осуждена по той же статье.
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