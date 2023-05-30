30 мая 2023

Экс-руководителю пермских приставов огласили приговор

Бывшего руководителя пермских приставов приговорили к 10 годам строгого режима
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, кожевников игорь
Игоря Кожевникова приговорили к 10 годам строго режима Фото:
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Бывшего главного пристава в Пермском крае Игоря Кожевникова приговорили к 10 годам колонии строго режима. Также виновный должен выплатить штраф в размере 15 млн рублей. Такое решение озвучила судья Пермского районного суда Ольга Лобастова.

«Суд признал Кожевникова Игоря Александровича виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», — озвучила свое решение Лобастова. Обвинение требовало для Кожевникова 13 лет колонии.

Кожевников признан виновным во взятках и обналичивании денег на сумму в 200 миллионов рублей. За свои услуги он получал комиссионные в размере от 2% до 5% от общей обналиченной суммы. Показания против Кожевникова дала его бывшая подчиненная Александра Марданова, которая также была признана виновной в получении взяток и обналичивании денег и осуждена на 5,5 лет лишения свободы.

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Бывшего главного пристава в Пермском крае Игоря Кожевникова приговорили к 10 годам колонии строго режима. Также виновный должен выплатить штраф в размере 15 млн рублей. Такое решение озвучила судья Пермского районного суда Ольга Лобастова. «Суд признал Кожевникова Игоря Александровича виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», — озвучила свое решение Лобастова. Обвинение требовало для Кожевникова 13 лет колонии. Кожевников признан виновным во взятках и обналичивании денег на сумму в 200 миллионов рублей. За свои услуги он получал комиссионные в размере от 2% до 5% от общей обналиченной суммы. Показания против Кожевникова дала его бывшая подчиненная Александра Марданова, которая также была признана виновной в получении взяток и обналичивании денег и осуждена на 5,5 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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