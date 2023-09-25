В челябинский город съехались байкеры со всей России. Фото

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Фестиваль "Магнитная буря". ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск", байкер, мотоколонна
В Карабаше провели общероссийское закрытие мотосезона Фото:

В Карабаше Челябинской области провели общероссийский мотофестиваль. Праздник устроили в честь закрытия сезона, сообщили URA.RU 25 сентября в пресс-службе мэрии города.

«Байкеры со всей России отпраздновали закрытие сезона 23 сентября. Здесь собралось порядка 400 байкеров из Карабаша, Кыштыма, Миасса, Озерска, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Калуги, Москвы и других городов», — отметил глава города Станислав Афанасенко.

Пробег в честь открытия фестиваля возглавил мэр, проехав по центральной части города. Организацию праздника поддержало градообразующее предприятие «Карабашмедь». В программе были рок-группы, скрипач и шоу барабанщиков. Среди развлечений было представление рыцарей в доспехах от средневекового клуба из Кыштыма. Одним из ключевых событий на фестивале организаторы назвали байкерскую свадьбу.

«Мы решили отметить бракосочетанием годовщину отношений. Сложно собрать всю толпу наших друзей дважды, поэтому объединили два важных события и провели в Карабаше», — рассказал организатор фестиваля Антон Душка.

Душка и его невеста вышли на сцену, где для них провели свадебную церемонию. Свидетелями для молодоженов стали глава города и соорганизатор фестиваля Кира Бровцина.

На закрытие сезона приехали байкеры со всей России
На закрытие сезона приехали байкеры со всей России
На празднике устроили байкерскую свадьбу
На празднике устроили байкерскую свадьбу
Одним из пунктов в праздничной программе было выступление средневекового клуба
Одним из пунктов в праздничной программе было выступление средневекового клуба

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В Карабаше Челябинской области провели общероссийский мотофестиваль. Праздник устроили в честь закрытия сезона, сообщили URA.RU 25 сентября в пресс-службе мэрии города. «Байкеры со всей России отпраздновали закрытие сезона 23 сентября. Здесь собралось порядка 400 байкеров из Карабаша, Кыштыма, Миасса, Озерска, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Калуги, Москвы и других городов», — отметил глава города Станислав Афанасенко. Пробег в честь открытия фестиваля возглавил мэр, проехав по центральной части города. Организацию праздника поддержало градообразующее предприятие «Карабашмедь». В программе были рок-группы, скрипач и шоу барабанщиков. Среди развлечений было представление рыцарей в доспехах от средневекового клуба из Кыштыма. Одним из ключевых событий на фестивале организаторы назвали байкерскую свадьбу. «Мы решили отметить бракосочетанием годовщину отношений. Сложно собрать всю толпу наших друзей дважды, поэтому объединили два важных события и провели в Карабаше», — рассказал организатор фестиваля Антон Душка. Душка и его невеста вышли на сцену, где для них провели свадебную церемонию. Свидетелями для молодоженов стали глава города и соорганизатор фестиваля Кира Бровцина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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