Правительство США показало шокирующие кадры из американских казарм. Фото

Business Insider: в США выявили санитарные проблемы в американских казармах

25 сентября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Американские солдаты недовольны условиями проживания в казармах Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense Тысячи американских военных живут в казармах, которые не соответствуют санитарным условиям. Такие выводы сделали представители Конгресса США, ссылаясь на собственные исследования. Из представленного ими доклада следует, что военнослужащие США живут в помещении с клопами, тараканами и плесенью. «Тысячи военнослужащих живут в казармах, которые не соответствуют стандартам. <…> В отчете говорится, что бойцы в шести из 12 дискуссионных групп говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах. [Остальные солдаты] указали на проблемы с качеством воды», — сообщает Business Insider, ссылаясь на доклад Конгресса США. Из доклада также следует, что в одном из военных учреждений страны есть специальная группа, которая отвечает за уборку помещения от «биологических отходов» после самоубийства американских солдат на службе. Кроме того, отсутствие гигиены в казармах является следствием употребления солдатами наркотических веществ, передают авторы американского агентства. В ходе проверки в американских казармах также выявлены проблемы с водоснабжением. Вода оказалась заражена бактериями. В Пентагоне отреагировали только на часть данных проблем, подытожили в Конгрессе США. Ранее американские журналисты из The Wall Street Journal провели исследование, в результате которого выяснили, что многие американцы оказываются негодны к армии. Этому способствуют проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. Также молодежь в целом не испытывает желания вступать в армию США. Фото: Government Accountability Office Фото: Government Accountability Office Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи американских военных живут в казармах, которые не соответствуют санитарным условиям. Такие выводы сделали представители Конгресса США, ссылаясь на собственные исследования. Из представленного ими доклада следует, что военнослужащие США живут в помещении с клопами, тараканами и плесенью. «Тысячи военнослужащих живут в казармах, которые не соответствуют стандартам. <…> В отчете говорится, что бойцы в шести из 12 дискуссионных групп говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах. [Остальные солдаты] указали на проблемы с качеством воды», — сообщает Business Insider, ссылаясь на доклад Конгресса США. Из доклада также следует, что в одном из военных учреждений страны есть специальная группа, которая отвечает за уборку помещения от «биологических отходов» после самоубийства американских солдат на службе. Кроме того, отсутствие гигиены в казармах является следствием употребления солдатами наркотических веществ, передают авторы американского агентства. В ходе проверки в американских казармах также выявлены проблемы с водоснабжением. Вода оказалась заражена бактериями. В Пентагоне отреагировали только на часть данных проблем, подытожили в Конгрессе США. Ранее американские журналисты из The Wall Street Journal провели исследование, в результате которого выяснили, что многие американцы оказываются негодны к армии. Этому способствуют проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. Также молодежь в целом не испытывает желания вступать в армию США.