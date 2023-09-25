Правительство США показало шокирующие кадры из американских казарм. Фото

Business Insider: в США выявили санитарные проблемы в американских казармах
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Американские солдаты недовольны условиями проживания в казармах Фото:

Тысячи американских военных живут в казармах, которые не соответствуют санитарным условиям. Такие выводы сделали представители Конгресса США, ссылаясь на собственные исследования. Из представленного ими доклада следует, что военнослужащие США живут в помещении с клопами, тараканами и плесенью.

«Тысячи военнослужащих живут в казармах, которые не соответствуют стандартам. <…> В отчете говорится, что бойцы в шести из 12 дискуссионных групп говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах. [Остальные солдаты] указали на проблемы с качеством воды», — сообщает Business Insider, ссылаясь на доклад Конгресса США.

Из доклада также следует, что в одном из военных учреждений страны есть специальная группа, которая отвечает за уборку помещения от «биологических отходов» после самоубийства американских солдат на службе. Кроме того, отсутствие гигиены в казармах является следствием употребления солдатами наркотических веществ, передают авторы американского агентства. В ходе проверки в американских казармах также выявлены проблемы с водоснабжением. Вода оказалась заражена бактериями. В Пентагоне отреагировали только на часть данных проблем, подытожили в Конгрессе США.

Ранее американские журналисты из The Wall Street Journal провели исследование, в результате которого выяснили, что многие американцы оказываются негодны к армии. Этому способствуют проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. Также молодежь в целом не испытывает желания вступать в армию США.

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Тысячи американских военных живут в казармах, которые не соответствуют санитарным условиям. Такие выводы сделали представители Конгресса США, ссылаясь на собственные исследования. Из представленного ими доклада следует, что военнослужащие США живут в помещении с клопами, тараканами и плесенью. «Тысячи военнослужащих живут в казармах, которые не соответствуют стандартам. <…> В отчете говорится, что бойцы в шести из 12 дискуссионных групп говорили о клопах, грызунах, тараканах и осах в своих казармах. [Остальные солдаты] указали на проблемы с качеством воды», — сообщает Business Insider, ссылаясь на доклад Конгресса США. Из доклада также следует, что в одном из военных учреждений страны есть специальная группа, которая отвечает за уборку помещения от «биологических отходов» после самоубийства американских солдат на службе. Кроме того, отсутствие гигиены в казармах является следствием употребления солдатами наркотических веществ, передают авторы американского агентства. В ходе проверки в американских казармах также выявлены проблемы с водоснабжением. Вода оказалась заражена бактериями. В Пентагоне отреагировали только на часть данных проблем, подытожили в Конгрессе США. Ранее американские журналисты из The Wall Street Journal провели исследование, в результате которого выяснили, что многие американцы оказываются негодны к армии. Этому способствуют проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. Также молодежь в целом не испытывает желания вступать в армию США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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