В США заявили об угрозе распада армии

The Wall Street Journal: все больше молодых американцев не хотят служить в армии
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Многие молодые американцы не годны к армейской службе, пишет The Wall Street Journal Фото:

В США все больше молодых людей оказываются не годны к военной службе из-за употребления наркотиков и проблем со здоровьем. Многие из них в целом не желают присоединяться к рядам армии. Такие выводы делают американские журналисты после общения со студентами.

«Четверо из пяти молодых людей в США не годятся к службе из-за избыточного веса, употребления наркотиков или несоответствия другим физическим и умственным стандартам вооруженных сил. Но еще больше беспокоит то, что здоровые люди не хотят присоединяться [к армии]», — пишут авторы газеты The Wall Street Journal.

Журналисты также задались вопросом о роли технологий и их влиянии на ведение современных конфликтов. В США начинают беспокоиться из-за нехватки технических специалистов. Авторы отмечают, что последних становится больше в Китае и России по сравнению с Вашингтоном.

В июле сообщалось, что военным готовы доплачивать, лишь бы они отправлялись на Украину. Несмотря на введенные санкции, Вашингтон также опасается усиления России за счет импортного вооружения.

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В США все больше молодых людей оказываются не годны к военной службе из-за употребления наркотиков и проблем со здоровьем. Многие из них в целом не желают присоединяться к рядам армии. Такие выводы делают американские журналисты после общения со студентами. «Четверо из пяти молодых людей в США не годятся к службе из-за избыточного веса, употребления наркотиков или несоответствия другим физическим и умственным стандартам вооруженных сил. Но еще больше беспокоит то, что здоровые люди не хотят присоединяться [к армии]», — пишут авторы газеты The Wall Street Journal. Журналисты также задались вопросом о роли технологий и их влиянии на ведение современных конфликтов. В США начинают беспокоиться из-за нехватки технических специалистов. Авторы отмечают, что последних становится больше в Китае и России по сравнению с Вашингтоном. В июле сообщалось, что военным готовы доплачивать, лишь бы они отправлялись на Украину. Несмотря на введенные санкции, Вашингтон также опасается усиления России за счет импортного вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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